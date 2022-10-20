【旅遊勝地】2022年10大最佳旅遊城市排名出爐　第1位被譽為「旅遊界新星」

▲ 《Lonely Planet》公佈本年度10大最佳旅遊城市排名。

全球最具權威的私人旅遊指南出版社《Lonely Planet》，最近公佈《2022年全球十大最佳旅遊城市排名》。第一位更被譽為「旅遊界的新星」，而兩大亞洲城市都榜上有名，不過香港人的「鄉下」日本則榜上無名，意外地跌出排名榜。即睇本年度排名結果!

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《全球十大最佳旅遊城市》排名是由《Lonely Planet》整合全球各地員工、旅遊作家、部落客、出版社等意見而選出。當中，評審小組需要透過以下評選標準，如:「旅遊地點對於旅遊方面展示出的永續性、包容性及對社區承諾的程度」、「旅遊地點是否準備好在2022年迎接旅客與旅客前往之意願」、以及「評審委員對前往該地旅行的想法是否感到興奮與期待」等，才可得出一份具公信力的排名。

第10位︰韓國-慶州（Gyeongju）

▲ 韓國-慶州。(圖片來源:Bring You網站)

位於南韓的慶州，又名金城，曾是古代新羅王國的首都。因此，擁有不少被列入世界遺產名錄的歷史遺址，如石窟庵、佛國寺和慶州歷史區等。

第9位︰意大利-佛羅倫斯（Florence）

▲ 意大利-佛羅倫斯。(圖片來源:klook網站)

世界藝術之都，更被《Lonely Planet》形容為「擁有世界上最好的藝術和建築」的地方。佛羅倫斯不但擁有多個宏偉建築、獨特設計的教堂，更有舉世聞名博物館，如新聖母瑪利亞大教堂 (Santa Maria Novella) 、烏菲茲美術館（Galleria degli Uffizi）等。

第8位︰墨西哥-梅里達（Mérida）

▲ 墨西哥-梅里達。(圖片來源:www.locogringo.com網站)

位於墨西哥尤卡坦州的城市，由於是西班牙的殖民城市，所以擁有很多的殖民時期建築及歷史遺址等。另外，更獲得《Lonely Planet》認可，被譽為「墨西哥最佳美食目的地之一」的美譽。

第7位︰愛爾蘭-都柏林（Dublin）

▲ 愛爾蘭-都柏林。(圖片來源: www.visitdublin.com網站)

不少人都會聯想到文學巨匠、喬治時代建築和健力士啤酒。在白天，大家可以去參觀特色書店、公園及博物館如: 切斯特比替圖書館 (Chester Beatty)、聖史蒂芬公園 (St Stephens Green)等。而晚上則可盡情享受當地知名的烈酒。

第6位︰塞浦路斯—尼科西亞（Nicosia）

▲ 塞浦路斯尼科西亞。(圖片來源:www.farawayworlds.com網站)

為塞浦路斯共和國的首都及島上最大城市。自1974開始，一直處於分裂狀態，分別由希臘人及土耳其人所控制。因此，兩邊居民生活方式存在極大差異。大家到當地旅遊，就可以體驗地中海文化共融特色之處。

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第5位︰尼日利亞-拉各斯（Lagos）

▲ 尼日利亞-拉各斯。(圖片來源:www.britannica.com網站)

作為尼日利亞的最大城市及海港，是當地經濟及金融的中心。拉各斯經常舉辦各式各樣的海灘派對、 音樂活動以及時裝週，充滿活力的商貿城。

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第4位︰美國-亞特蘭大（Atlanta）

▲ 亞特蘭大。(圖片來源:hotels.com網站)

作為喬治亞州首府及最大城市，也是富爾頓郡的郡政府駐地。亞特蘭大擁有五光十色的生活文化及遼闊土地，更被《Lonely Planet》譽為「美國南部中心的一顆欣欣向榮、閃耀的文化瑰寶」。

第3位︰德國-弗賴堡（Freiburg）

▲ 弗賴堡。(圖片來源:www.germany.trave網站)

作為古老的大學城和天主教教區中心，弗萊堡有文藝復興時期創建的弗萊堡大學，以及著名的中世紀弗萊堡大教堂。另外，弗賴堡是德國氣候最溫暖，陽光最燦爛的城市。更被《Lonely Planet》譽為「最年輕、最輕鬆和具有可持續發展的城市之一」。

第2位︰台灣-台北（Taipei）

▲ 台北。(圖片來源: www.tripadvisor.com.hk網站)

除日本及韓國之外，香港人最喜歡的快閃旅遊勝地。擁有數之不盡的美食、豐富的古老宗教傳統及近年大幅進步的LGBT+文化。

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第1位︰新西蘭-奧克蘭（Auckland）

▲ 新西蘭-奧克蘭。(圖片來源: www.newzealand.com網站)

被Lonely Planet形容為「當地擁有使令人興奮的創造力，成為旅遊界的一顆新星」。奧克蘭是紐西蘭北島的最大都市，四周都是被海港和雨林包圍，同時擁有53座火山、50多個島嶼、3個葡萄酒產區和眾多海灘。

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責任編緝：張懿慧