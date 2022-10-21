經常「在家工作」都有中風風險？ 中醫教你《都市防中風》內附2款防三高湯水食譜

根據世界中風組織（World Stroke Organization）的數據指出，全球每6人便有1人患上中風，任何年齡、性別人士都有機會中風。中風更是引至永久殘障的頭號病症，影響患者一生，也為患者的家人帶來嚴重的生理和心理影響，值得大家及早預防。近年大家都多了在家辦公，這個工作模式竟然暗藏增加中風的「風險因子」？這次就由北京同仁堂活動大使「銅人仔」及註冊中醫師鄭驍教大家如何預防中風，記得看到最後，鄭醫師會傳授2款「防三高」湯水食譜。

「在家工作」三大中風危機

長期「在家工作」（Work From Home），很容易忽略飲食及生活習慣，例如長時間工作，缺乏休息，壓力過度；經常吃高鹽、高油、高糖的外賣和零食，導致營養不均；缺乏運動；影響心腦血管健康，日積月累，有機會提升中風風險。鄭醫師表示，都市人平日工作壓力大，建議多爭取時間休息，盡量作息定時，假日可以與親友外出郊遊，調節好心情。

飲食方面，鄭醫師建議大家可以自己煮飯，菜式以少鹽少油少糖為主，盡量少吃外賣，亦可以多喝「防三高」的中醫食療湯水。另外，鄭醫師提醒不要找藉口說沒時間做運動，其實「在家工作」也有很多簡單的伸展運動可以做，有助消脂，同時改善心腦血管健康，減低出現「三高」的機會。

學識「談笑用兵」把握治療黃金期

大家除了多注意生活和飲食健康外，鄭醫師說還可以記下預防中風口訣「談、笑、用、兵」。「談」是指說話時忽然間口齒不清，還會突然忘記某些用字；「笑」是面頰兩邊笑起來不太對稱，還會「戚下戚下」；「用」是一邊身體發不到力，甚至發軟，很容易跌倒；「兵」則是發現以上3種病徵，很可能是中風的先兆，這時候一定要盡快找「救兵」，即致電召喚救護車。鄭醫師提醒大家，中風後3至4小時，是治療黃金期，一定要好好把握。

「防三高」的中醫保健食療湯水

如果未能避免外出用餐，鄭醫師建議可在家烹調保健食療湯水，多喝可預防「三高」，幫助降低中風的風險。以下2款湯水均能有助降血脂和降血壓，清甜味美，適合關注健康的人士飲用。

「薏米荷葉綠豆湯」

材料︰

瘦肉8兩

薏米1兩

綠豆4兩

陳皮1角

紅棗2粒（去核）

荷葉 ¼張

步驟︰

薏米綠豆先浸軟,瘦肉汆水,其他材料洗乾淨後放12碗水，煮滾後轉細火再煲多一個鐘，落少少調味即可。

功效︰有助降血壓、降血脂。

「冬瓜番石榴栗米湯」

材料：

番石榴2個

冬瓜半個

瘦肉半斤

粟米1支

步驟：

冬瓜洗淨去籽切片；番石榴、栗米都去衣切片備用，瘦肉汆水，全部材料放7碗水煮半個鐘即可。

功效︰補中益氣，消脂、降血壓、降血糖。

「同仁關愛防中風 」 10月29日全民免費搭電車

10月29日是世界中風關注日，北京同仁堂國藥有限公司積極響應，特別於當天舉辦全港首個以「關注中風」為主題的免費乘電車日活動，呼籲市民齊參與關注中風的問題，提高預防及治療中風的意識。同時鼓勵大家多點健康出行，免費請全民搭電車，希望大家關注及早預防中風。

▲ 電車車身北京同仁堂皇牌的安宮牛黃丸設計，車內繳費處亦有搶眼宣傳布套，大家當日看到記得上車支持一下。

▲ 免費乘車日當天，更會出動一輛巡遊電車，車身以搶眼的紅黃色設計，大家可以與巡遊車「打卡」。

▲ 電車車上均貼上宣傳海報。

「同仁關愛防中風」推廣健康訊息

超過350多年歷史的「北京同仁堂」，每年10月份均舉辦「同仁關愛防中風」系列活動，積極向各界推廣關注及早預防中風的健康訊息。今年已是北京同仁堂連續第7年舉辦「同仁關愛防中風」活動，本年9至10月份除了探訪「嗇色園」長者中心及中風病友組織「新健社」外，又派出北京同仁堂中醫師主講預防中風講座，向多個中風病友組織「新健社」及「慧進會」等派發愛心福袋，惠澤社群。

▲ 2022「同仁關愛防中風」探訪活動順利舉行，參加者滿載而歸。

▲ 「同仁關愛防中風」預防中風講座中，參加者齊齊跟北京同仁堂中醫師學習養生保健穴位按摩。

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