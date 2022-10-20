【婆孫戀】19歲小鮮肉愛上56歲阿婆　拍拖2年訂婚公開拖手親嘴放閃

▲ 泰國一名19歲小鮮肉最近公開與56歲女友的戀情，兩人拍拖兩年準備結婚。

真愛無分年齡界限！泰國一名19歲小鮮肉最近公開與56歲女友的戀情，對方育有3名子女，更已榮升祖母，但兩人無懼37歲的年齡差距，拍拖兩年來依然打得火熱，從不介意在公開場合拖手、親嘴放閃，兩人更計劃結婚長相廝守。

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據英國《鏡報》報道，泰國19歲青年武提查（Wuthichai Chantaraj）早於10歲時，就與婦人贊拉（Janla Namuangrak）相遇過，直到最近贊拉因家中需求，請武提查前往她位於泰東北部沙功那空府（Sakon Nakhon）的家中打掃、搬運盆栽，結果兩人日久生情，擦出愛火拍拖。

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起初兩人的關係在朋友和家人面前保密，直至今年年初公開戀情，親戚們對兩人的關係感到震驚。贊拉曾有一段20年婚姻，與前夫已經分開，兩人育有3個孩子，現年30多歲，比武提查年長得多，「當我們公開戀情時，他們認為很瘋狂，我的孩子們都很震驚。」

▲ 贊拉（左）和武提查的年齡相差37歲。（網上圖片）

讚女友勤奮誠實

武提查與贊拉無懼外界目光和年齡差距，如一般情侶正常約會，從不害羞於公共場所放閃，經常拖手、親吻，並在社交平台曬恩愛。武堤查對女友有讚無彈，並剖白墮入愛河的原因。

這是我有生以來第一次，想確保一個人過上舒適的生活，當我看到她破舊的房子時，就想辦法幫助她過上更好的生活。她是一個勤奮的女人，也很誠實，我很敬佩她。

兩人正計劃拉埋天窗，共同生活。贊拉坦言，武堤查讓她再次感到年輕，「我們在一起時感到好幸福。他對我來說就像超級英雄，每天都會幫助我。」

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責任編輯︰王明芳