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【最新疫情】今增5,433宗確診　另多9人離世

社會 16:59 2022/10/20

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今增5,433宗確診　另多9人離世（陳永康攝）

衞生防護中心今（20日）公布，新增5,433宗確診，包括5,098宗本地感染及335宗輸入。另多9名染疫者離世，分別為4男5女，年齡介乎79歲至98歲，有1位無打針資料，2位打了4針、3位打了3針、3位打了2針。

335宗檢測陽性輸入個案中，158宗涉及機場檢測樣本、128宗涉及第1至3日樣本，餘下49宗涉及第4至7日樣本。

院舍新增10宗個案，包括4間安老院舍的9名院友及1名員工，30名院友列為密切接觸者。呈報陽性個案的安老院舍： 

  • 溫浩根護理安老院（新界長洲北社和順里9號）
  • 中華護老院（九龍深水埗青山道66至74號建文大廈1字樓）
  • 香港浸信會區樹洪伉儷康復護養院有限公司（九龍九龍塘歌和老街55號地下部分、1字樓部分、3字樓部分及4至8字樓全層）
  • 松山府邸（老莊園）有限公司（香港灣仔摩利臣山道20至30號金利大廈地下A1舖、1字樓、2字樓及天台部分）

學校共增665宗陽性個案，涉567名學生和98名教職員，分別來自482間學校；有7間學校共6班及3個課外活動小組需暫停面授課7日。新增多於一個班別需要停課的學校： 

  • 英華書院 
  • 樂善堂顧超文中學

新增有課外活動小組需要停課的學校：

  • 保良局田家炳小學   
  • 中西區聖安多尼學校 
  • 聖保羅男女中學附屬小學 

最新感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系個案分別佔本地個案約0.6%及92.1%。輸入個案中，累計分別發現99宗、2宗、4宗、1宗、5宗及9宗的XBB、XBD、BA.2.75.2、BA.4.6、BF.7、BQ.1.1亞系個案；另本地個案中累計有2宗XBD亞系個案。

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記者：鄧凱文

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