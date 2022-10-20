【下流上車族】羅毓儀實際比郭柏妍年長　Yuki多才多藝懂日語會彈結他【多圖】

TVB台慶劇《下流上車族》在昨晚（10月19日）劇情講羅毓儀（Yuki）飾演的車蔓蔓本來在外地讀書，可是因違反候鳥保護法而被踢出校兼遭取消簽證。之後，原本身在澳洲的家姐芊芊（郭柏妍飾）陪妹妹返港向媽媽雯慧（江美儀飾）認罪，其間遭鬧爆的蔓蔓爆喊道出孤身在他鄉的苦況。

講到這場爆喊戲，毓儀受訪時透露：「我都曾經去過外國讀書，一個人喺外地真係會好掛住屋企人，所以準備劇本時都有諗番起以前嘅事，令到情緒容易啲代入。」毓儀又感激驄哥、美儀姐幫她入戲：「驄哥同美儀姐戲裏戲外都好照顧我，變咗我更加容易代入到一家人嘅感情。」

此外，Yuki更大爆驄哥百厭行徑：「拍嗰場戲嘅時候爹哋（驄哥）對住杯咖啡吹泡泡，好好笑，我見到嗰一下都有啲擔心喊唔出，不過好彩冇事！」

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才女入行當演員

天生童顏的羅毓儀其實今年已26歲，比劇中演她家姐的郭柏妍還要年長1歲。Yuki本來是YouTuber，在2019年讀第30期無綫電視藝員訓練班，畢業後順利成章加入TVB。而且短短3年演出機會不斷，參與多部劇集包括《愛·回家之開心速遞》、《青春不要臉》、《食腦喪B》、《愛上我的衰神》等。

Yuki也是才女一名，曾用筆名「一粒雪」推出小說《天賜之子·不死鳥》，此外略懂日語的她當YouTuber的時候，常參與角色扮演，並透過YouTube頻道翻唱日語歌。

她亦有組成業餘樂隊MochiIce公開表演，她擔任結他手，男友則為鼓手，與男友常以情侶檔演出，在行內被視為金童玉女。

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一級榮譽畢業

此外，學歷也不弱，她在2018年於香港城市大學以一級榮譽成績獲得工商管理榮譽學士（商業營運管理）學位，至於Yuki說曾到外國讀書，是因為她在大學3年級時，曾到維也納大學參加交流生計劃。

其實Yuki大學畢業後，曾到內地中山當MT（Management Trainee，見習行政人員職位），究竟為何放棄大好前途的機會？

她曾接受TOPick專訪稱從小對演戲感濃厚興趣，但母親時常潑冷水叫她不要「貪慕虛榮」，要努力讀書，不過離港工作卻反讓她有加入娛圈的機會：「一個星期5天在內地，可能家人不捨得我，亦感覺到我對這方面熱誠不大。此時媽媽竟然叫我參加藝員訓練班，當時正和妹妹到日本旅行，媽媽不斷追問我報名了沒有！」

在母親鼓勵下報名，Yuki在千人參加者中成功突圍，由此入行。



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