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【施政報告】簡約公屋已選定約6個選址　何永賢強調非用貨櫃湊數

社會 17:05 2022/10/20

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（資料圖片）

行政長官李家超昨公布任內首份施政報告，財政司司長陳茂波今日（20日）與多名司局長見記者，交代土地房屋政策細節。

施政報告2022房屋供應政策重點：

  • 推出全新「簡約公屋」，以標準簡約設計和「組裝合成」快速建成，未來五年建3萬個單位，會配備傳統公屋的基本設施，租金較同區傳統公屋低
  • 未來五年整體公屋供應增50%，由原來100 500個單位增至15.8萬個
  • 公屋綜合輪候時間「封頂」，四年內由6年降至4.5年
  • 新建居屋單位面積「封底」，實用面積不少於280平方呎
  • 落實「公屋提前上樓計劃」，以分階段建屋方式，助1.2萬戶提早3至18個月上樓
  • 善用市場力量，鼓勵私人發展商參與興建資助出售房屋
  • 私營房屋供應：未來五年準備好可興建不少於7.2萬個私營房屋單位的土地

就簡約公屋方面，財政司副司長黃偉綸透露，簡約公屋現時已有5至6個選址，市區和新界土地均有，有的是政府土地，亦有私人發展商借出的土地。他補充，由於計劃仍在檢視可行性階段，暫未能透露具體地點。另外，啟德及竹篙灣設施會留作檢疫用，暫無計劃用作簡約公屋。

房屋局局長何永賢指，簡約公屋是全新概念，以公屋為基礎設計，強調並非簡單買貨櫃改裝。

何永賢透露，簡約公屋將設獨立廚廁，有冷氣、熱水爐等基礎設備，租金會是同區新建公屋的九折。她又強調，簡約公屋與過渡性房屋並無重疊，所訂的3萬建屋目標與過渡屋分別計算。

被問及合併計算傳統公屋及簡約公屋的輪候時間是否「湊數」，何永賢認為要合併計算，才能反映政府投入資源後的成效，政府會同時發放傳統公屋輪候時間。

至於私人參建居屋方面，下年席將有3幅地推出發展。何永賢表示，為確保項目質素，政府不會預先回購單位。

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責任編輯：陳梓蔚

 

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