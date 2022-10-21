【兒童教養】買爆谷作小息零食　小一女兒憂不健康被老師沒收

▲ 唔健康嘅食物都係少食為妙，爆谷帶返學校做小息零食又真係唔係幾好嘅。

小朋友上學最期待的除了是「放學」，相信「放小息」也是，所以家長會為子女準備一些小朋友喜歡的零食，讓子女有充足精神去應付餘下的課堂。最近，有港爸買了包爆谷給女兒帶去學校作小息零食，豈料，女兒反問他「健唔健康㗎？」並指老師會沒收唔健康的零物，令港爸大感無奈，「學校連零食都要管埋」。

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該名港爸日前在「香港討論區」發帖，主題是「而家連食零食都要管埋」，他表示女兒就讀小一，他還在習慣及學習當爸爸，因太太要OT，執書包及揀零食的工作就落在他身上，太太平時會為女兒帶蛋糕仔或餅乾。

港爸放工買了一包爆谷打算讓女兒帶返學校小息食，豈料被女兒反問他「健唔健康㗎？」他無奈回答女兒，「唔健康㗎！所以只可以食少少。」女兒知道「唔健康」，即拒絕爸爸的好意，

佢話咁唔好喇，見到老師會沒收同學嘅零食，因為唔健康學校唔俾食。原來而家啲學校連零食都要睇埋，應該算係好事嚟嘅？

貼文一出，即引起網民討論，不少網民大讚學校做得好，可以令學生有個健康的飲食習慣，「你應該開心啦間學校咁好，有啲成日食零食變得大肥仔大肥妹。」、「其實學校甘樣幾好，我呀囝學校吾管，之前話好多同學鍾意買勁鹹果類辣條，真係食壞人」、「叫做少個機會比班學生食薯片咁囉 唔食開自然唔會食 健康啲」，港爸也回應網民，表示返到屋企管唔到，但至少學校可以食得健康，不過老師又多樣工作做，「唔係今次我幫手都唔知學校進化到咁。」

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責任編輯︰王明芳