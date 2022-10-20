【古蹟本地遊】港府6億推動文化古蹟本地遊　旅社接待每客可獲200或400元

▲ 港府6億助推文化古蹟本地遊，旅社接待每客可獲200或400元。（資料圖片）

政府今日（20日）宣布推出為期三年的「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」，鼓勵旅遊業界開發更多具文化和古蹟旅遊元素的旅遊產品，配合《粵港澳大灣區文化和旅遊發展規劃》的指導性方向。計劃將會推廣本地旅遊，同時為迎接旅客重臨作準備。

計劃首階段的申請期由今日起至2023年11月30日。合資格旅行代理商可就其接待的每名文化古蹟本地遊參加者獲得鼓勵金。鼓勵金分為基本版和升級版兩種，申請條件及要求如下：

基本版：每間合資格旅行代理商可就其接待的每名文化古蹟本地遊參加者申請200元的基本版鼓勵金，可申請鼓勵金的人數上限為1,000名

升級版：每間合資格旅行代理商可就其接待的每名文化古蹟本地遊參加者申請400元的升級版鼓勵金，可申請鼓勵金的人數上限為200名

就申請基本版鼓勵金的文化古蹟本地遊，行程須由持牌導遊或領隊接待，包含最少兩個由計劃認可的文化古蹟地點，以及符合計劃要求的交通、餐膳及保險安排。就申請升級版鼓勵金的文化古蹟本地遊，除了符合計劃要求的交通、餐膳及保險安排外，行程亦須包含計劃認可的最少一個文化古蹟地點及一項富有本地文化古蹟元素的旅遊體驗活動，並由已完成計劃認可的文化古蹟培訓課程的持牌導遊或領隊接待。

為配合升級版鼓勵金的申請條件，計劃的執行機構香港旅遊業議會將聯同香港旅遊發展局舉辦導賞訓練課程，供持牌導遊及領隊免費參加，進一步提升旅遊業從業員的服務水平。

政府已在2022至23年度《財政預算案》預留6億元作爲計劃的總承擔額。計劃的申請詳情載於旅議會網頁。

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責任編輯：陳麗娜