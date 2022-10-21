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【頭痛困惱】 OL一上班就頭痛　元兇竟是枱面1物致竇性頭痛

醫生診症室 11:19 2022/10/21

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OL辦公室枱頭長放香薰致頭痛。

頭痛對於不於不少都市人是屢見不鮮的問題，當中原因眾多，睡眠不足或壓力亦可造成。有醫生則分享一名30歲女病患頭痛原因竟是因為她對精油香薰過敏，釀成鼻竇發炎，從而導致頭痛，屬於較少見的竇性頭痛。

最新影片:

洪暐傑醫生在Facebook《洪暐傑醫師的愛講空間》發文分享，該名女病人於辦公室工作，因長期頭痛，並留意到每當「工作比較久比較累的時候」便較容易發作，令她誤以為是壓力造成的緊張性頭痛，因此要求醫生處方一些止痛藥給她。期間，她亦提及自己自從於辦公室桌上擺放了香薰，便有鼻塞流鼻水情況，他為她照了X光後，確認是額竇鼻竇炎，引致竇性頭痛。

何謂竇性頭痛

洪暐傑指出，常見的頭痛症狀分為「緊張性頭痛」與「偏頭痛」2種，因為鼻竇發炎引起的「竇性頭痛」比例相對比較少，常見的病徵包括：

  • 眼眶或是上排牙齒覺得悶悶脹脹的
  • 頭痛的感覺像是東西壓著，整個悶悶的
  • 如果彎腰或是向前傾的話頭痛會加重
  • 有鼻竇炎發生
  • 治療鼻竇炎之後頭痛改善

此外，洪暐傑還提醒，若頭痛合併有下列5情況，建議需要立即就醫評估：

  • 有全身性的症狀：發燒、體重減輕等
  • 有神經症狀：意識不清、肢體無力、講話不清楚等
  • 突然發作：突然發生的頭痛、惡化的很快
  • 年紀較大才發生：50歲以上新發生頭痛，或是頭痛越來越惡化
  • 和以往頭痛不同：以前雖然有頭痛，但這次狀況很不一樣

洪暐傑還透露，可以用一個口訣叫做「全神突發大不同」，作為身體異常的判斷標準，「全」全身症狀、「神」神經症狀、「突發」突然發作、「大」年紀較大、「不同」和以往不同，若有符合其中一項症狀，就建議去看醫生，聽從專業診斷。

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責任編輯：羅嘉欣

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