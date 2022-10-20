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【創科學校】倡議開辦STEM一條龍中小學　優才書院冀集中培育港產創科人才

中小學 18:30 2022/10/20

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優才(楊殷有娣)書院倡議在港開辦創科中小學。

行政長官李家超昨日（19日）發表任內首份施政報告，當中提及大力推動STEAM教育，於高小推行強化編程教育，以及在初中課程加入創科元素。優才(楊殷有娣)書院在施政報告發表前，向政府提交建議書，倡議在港開辦一所或多所創科中小學（STEM Academy），集中培育港產創科人才，以配合未來發展。

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培養學生創科探究精神

優才(楊殷有娣)書院小學部校長陳偉傑認為，設立創科學校是本港教育出路及大勢所趨，據該校20多年的教育經驗，小朋友盡早在小學階段接受訓練，再銜接上中學，比在高中或大學才起步更理想。他指校方在數年前已有開辦創科中小學的想法，過去教育局推出校舍重置計劃，校方曾以開辦類似創科學校的理由來申請，但基於各種因素而未能成功。

陳偉傑校長認為香港教育需要出路或轉型，期望將來開辦創科中小學。（湯致遠攝）

因應香港學生人口結構性下降，加上移民潮，教育局採取停辦新校、重置、合併等措施。優才書院考慮長遠發展，創科中小學或可成為大灣區教育樞紐，又或供內地以至各地學生來港就讀。現時官立及資助小學大多將STEM融合於常識科中，在教學及設施上，未必能有效推行STEM課程。陳偉傑校長指出，在課時上作調整或設獨立科目，才能培養學生的STEM探究精神及技能。

創科學校不只學STEM，也有中小學基本課程，只是在科目比重上作調整，STEM科目比重不必受太多框架限制。

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加強STEM科目及基礎學習

以優才書院為例，該校常識科減少課時，另設有科學及創意科、科技科，學生透過動手做實驗及專題研習，學習創意思考法，掌握基礎資訊科技。優才書院倡議的創科學校是以12年一貫的一條龍中小學，小學階段除了常規科目中文、英文、公民與社會科外，STEM科目包括數學、科學、科技、創意產品開發。

中學階段課程方面，提供本地中學文憑試（DSE）及國際預科文憑（IB）雙軌課程。陳校長分享，IB的解難探究精神有助學習，學生可以更早接觸創科基礎學習，如機械人技術（Robotics）、編程、AR或VR技術，甚至人工智能（AI）、基因工程、合成生物學。初中學生必修兩文三語，以及第三種語言（意、法、德、西班牙、韓或日語），並需修讀基礎數學。陳校長著重學生第三語言的發展︰

學語言需要良好配套，由高小到初中學習第三語言，期望學生能活用這種語言。

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推動初創課程 行資優教育

陳校長續指，創科學校將推動STEM Startup初創課程，如產品發明。他談及過去學生通過資料搜集、研究到發明產品，在不少比賽中都得到肯定，擔仼評判的大學教授、業界人士都覺得中小學生的發明不錯，只是至此停步，他覺得有點可惜。他期待STEM學校進一步給予學生初創營商的概念，「究竟研發的東西可否產品化，讓人試用，又可否在市場上推出。」當中涉及知識產權、市場學及各種課題，以上種種都希望能在STEM學校教授。

學生在流動實驗學習提取DNA。（學校提供相片）

創科學校以優才書院的5層資優教育架構為藍本，推行資優教育。陳校長坦言，未能即時在小學階段定型學生是否STEM資優生︰

小學入學只是6歲，很少小朋友在STEM方面顯露才能，他們入學會接受一些多元智能測試，了解他們在哪領域有天份才華，再加以培訓。

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記者︰駱秀玲

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