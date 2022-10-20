【世界骨質疏鬆日】新冠肺炎或增骨質疏鬆危機　DrGo資助100人檢查骨質密度

▲ DrGo資助100位骨質鬆疏高風險人士接受DEXA骨密度檢查。

今天是國際骨質疏鬆症日，香港電訊旗下一站式遙距醫療服務平台DrGo與卓健醫療攜手宣佈推出「關注骨質疏鬆活動」，藉「世界骨質疏鬆日」資助100位骨質疏鬆症高危人士，接受由卓健醫療提供的骨質密度檢查，冀鼓勵大眾及早關注骨質健康問題，減少與骨質疏鬆相關的骨折風險。

資助800元電子現金券檢查骨質密度

骨質疏鬆症在本港很常見，患者骨骼結構脆弱，容易導致骨折，嚴重影響生活甚至增加死亡風險1。DrGo為鼓勵大眾及早關注個人骨骼健康，用戶於2022年10月20日至12月31日期間登入DrGo應用程式進行「骨質疏鬆自我評估測試」，完成骨質疏鬆風險問卷調查。

符合資格人士將可獲得資助參加指定骨質疏鬆檢查計劃（由卓健醫療提供的DEXA骨質密度檢查 - 雙能量X光骨密度掃描儀，及醫生覆診跟進報告），名額共100個。

▲ DrGo資助100位骨質鬆疏高風險人士接受DEXA骨密度檢查。

DrGo商務總監吳詠欣表示，有時骨質疏鬆問題沒有明顯徵狀，容易被人所忽略。DrGo作為香港主要的健康科技平台之一，除了為市民提供遙距醫療診症及送藥服務，更將服務範圍擴展至檢查及預防層面。

她續指，這次「關注骨質疏鬆活動」結合健康科技平台的優勢，及優秀醫療夥伴網絡，創造「一條龍」的服務體驗，讓用戶在同一平台上，可同時了解個人骨質疏鬆風險及購買相關檢查服務，令大眾以更便捷的方式管理個人健康，提升對骨質健康的關注。

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新冠肺炎 增骨質疏鬆危機

卓健醫療西醫醫務總監劉宇揚醫生表示，骨質疏鬆症是一種因骨質密度下降而令骨折風險提高的疾病。過往不少患者因骨折求診，才發現患上骨質疏鬆症而不自知，但骨質疏鬆其實有不少方法預防及治療。

他又指，最近留意到有國外研究指出這個情況在新冠肺炎康復者身上尤其常見，曾經因新冠肺炎入院的患者，康復後出現骨質疏鬆的情況倍增，估計與新冠病毒的感染及治療有關。

及早發現骨質疏鬆症 預防骨折發生

長者是患上骨質疏鬆症的高危群組，容易因此發生脆性骨折，對長者健康造成莫大負擔。銀髮族健康關注組主席賀麗茵表示：「我印象最深刻是一位長者在發生跌倒意外之前，她行動自如，可以獨自外出飲茶散步，但該次意外令她髖關節骨折而需臥床住院好一段日子，出院後她出入也必需以柺杖輔助，精神也大不如前。」

她說，不少長者以為骨質疏鬆是正常老化過程而掉以輕心，更遑論接受檢查，如果病人確診骨質疏鬆，現時亦有不同處方藥物，提升骨質密度，預防骨折發生。

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責任編輯：羅嘉欣