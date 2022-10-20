【搶人才】港府今年內設立「引進重點企業辦公室」　卓永興指港人「彈出彈入」情況常見無須太憂慮

▲ 港府今年內設立「引進重點企業辦公室」，陳茂波：將招人才「漁網」撤得更大、更廣。（梁偉榮攝）

全球競爭激烈，「搶企業」、「搶人才」成為施政報告重點。政府將在12月推出為期兩年的「高端人才通行證計劃」；又設立「引進重點企業辦公室」，吸引人才及企業來港。今日（20日）財政司司長陳茂波、政務司副司長卓永興、政制及內地事務局局長曾國衞、商務及經濟發展局局長丘應樺及勞工及福利局局長孫玉菡出席記者會，闡釋相關措施。

【18:16】

被指「高才通」措施目標至少招攬35,000名人才來港太過保守，孫玉菡指以往人才可能是來港較短時間，是次計劃是針對將人才長期留港，又強調目標是至少招攬3.5萬人

【18:08】

被指今次施政報告中扶貧措施較少，孫玉菡回應指在報告中的第95段就清晰指明當局會「精準扶貧」，而且扶貧其中一個重點是公屋，報告中就公屋方面多有著墨，而在110項KPI中協助弱勢社群家庭的「共創明teen」計劃排在第一位，可見政府對扶貧的重視程度。

【18:00】

被問到施政報告中挽留人才的措施較少，卓永興指香港人「彈出彈入」的情況常見，無須太過憂慮，不少港人在外國生活一段時間後選擇回流，目前當地要做好令人覺得香港是一個宜居的城市，而本港的各方面優勢都是在世界上首屈一指。

【18:00】

孫玉菡表示，措施目標在2023年至2025年期間，每年通過輸入人才計劃輸入至少招攬35,000名人才來港。

【17:57】

政府亦會利用本港17個境外辦事處設立「招商引才專組」主動接觸目標企業和人才，聯繫百強大學，推廣各項計劃。

至於在留住人才方面，透過人才計劃來港人士置業後，若居港7年並成為永久居民，可獲退還兩項額外印花稅。

【17:45】

勞工及福利局局長孫玉菡表示，2019年至今兩年間流失14萬勞動人口，有3分之2為高學歷人士，顯示本港有人才缺口需要補充。

符合「高才通」的要求︰

過去一年年薪達到250萬元或以上的人士

畢業於全球百強大學並在過去5年內累積3年或以上工作經驗的人士均可申請

若未能符合工作經驗要求，只要最近5年內畢業於百強大學的畢業生，也可以獲發通行證，惟限額10,000人

【17:37】

政務司副司長卓永興指，本港面對嚴重的人才短缺情況，疫情影響了人才來港及留港，目前疫情緩和，需要主動補充人才，保持競爭力。他指措施需要夠準、夠快、夠活、夠妥。

準︰措施須具針對性，與本港現時人才和人力的需求對焦

快︰措施需盡快上馬，並在短期內見成積

活︰措施須有靈活性，可因應情況及需要的變化作調整

妥︰措施須避免影響本地勞工，要保證本地就業，特別是青年人的就業機會

【17:37】

商務及經濟發展局局丘應樺指，商務及經濟發展局局會展開一系列工作，包括落實「引進重點企業辦公室」及「引進重點企業諮詢委員會」的工作，為企業人才提供一站式配套服務，如申請簽證、子女教育安排等。

又會將內地及海外經貿辦將會擴大職能。

【17:34】

財政司司長陳茂波指，會在今年內設立「引進重點企業辦公室」，針對生命健康科人工智能與數據科學、金融科技、先進製造與新能源等策略產業，為企業提供一站的服務，並設立諮詢委員會，聆聽業界意見，「將招人才這個『漁網』撤得更大、更廣」，又會從未來基金撥出300億作支援。

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記者：李榮忠