【超市大搜查】兒童長期攝取高鈉損骨骼生長　盤點4款「非高鈉」片裝芝士

▲ 市售的加工芝士大多數是高鈉，少數屬「非高鈉」片裝芝士。

芝士含有豐富的營養，尤其蛋白質及鈣，有家長製作三文治時加入片裝芝士給小朋友吃，不過，這類加工芝士中含有食物添加劑及調味料，鈉成分高，小朋友勿過量食用，長期進食高鈉食品影響口味變濃之外，亦有機會影響骨骼健康等。TOPick查找市面上的片裝芝士，發現大部分都屬高鈉，只有很少數屬「非高鈉」。

芝士鈉含量不低

市面的芝士可以分2大類，天然芝士和加工芝士，市民常購買一大包內有獨立片裝的芝士屬於加工芝士。芝士很難做到低鈉，因為製作天然芝士時加入食鹽去殺菌、控制風味、去乳清及中和苦味的作用，而加工芝士中因含食物添加劑及調味料，所以鈉更高。

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據本港《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，每100克固體食物含不超過120毫克鈉可稱為「低鈉」，另據食安中心印製的「購物指南卡」，每100克含超過600毫克鈉的食物可視為「高鈉」。消委會在2021年公布40款芝士樣本營養素測試結果，當中包括天然芝士及加工芝士，逾25款屬於「高鈉」水平，即約6成屬「高鈉」芝士，每100克計，加工芝士類別樣本的平均鈉含量為1,194 毫克，比天然芝士組別高出1倍。



4款「非高鈉」片裝芝士名單

TOPick記者近日到多間日式大型超級市場及連鎖超級市場，查看來自世界各地的片裝芝士，發現只有4款片裝芝士屬於「非高鈉」，即每100克含不超過600毫克鈉，它們是日本及韓國品牌，當中有3款屬於註明適用兒童食用的芝士，包括日本製造的「雪印1歲幼兒成長芝士（鈣質） 」、韓國製的「有機嬰兒芝士第一階段」及「有機嬰兒芝士第二階段」，而另一款「非高鈉」是明治十勝融化片裝芝士。有關產品名單及營養成分資料，可點擊以下圖片︰

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普遍市售加工芝士屬高鈉

世界衞生組織建議，健康16歲或以上人士每日攝入少於2,000毫克的鈉，而衞生署對小朋友亦有指引，3歲以下盡量愈少愈好，建議4至6歲小朋友每天攝取少於1200毫克的鈉，7至10歲則不多於1500毫克鈉，11歲則不多於1900毫克的鈉。

是次搜查發現市售的大部分加工芝士屬高鈉，有品牌以100克計含有1530毫克，雖然每片芝士份量較少，大約18至20克計，但一多芝士已有約300毫克的鈉。加上日常很多食物本身天然已有鈉質，如海產類、新鮮蔬菜、水果等，如小朋友再食添加的鈉很易超標。家長不要讓小朋友一次過進食多片芝士，並可考慮選擇相對較少鈉的產品。

▲ 其他片裝芝士屬高鈉，如圖中2款，每100克計，分別有1400毫克及1530毫克。（顏紫燕攝）

長期吃高鈉食品或損骨骼生長

澳洲註冊營養師劉惠汶（Vivien）曾表示，兒童長期吃高鈉食品，會養成偏濃及鹹的味覺，影響建立正常飲食習慣和模式。而人體長期進食高鈉食物，亦會導致高血壓、水腫，以及提高心血管疾病風險。此外，當小朋友攝取過量鈉，容易導致鈣質從尿液中流失，如果鈣質攝取量不足或大量流失，便有機會影響骨骼健康，骨質密度會成長得不好。

此外，消委會建議大家在均衡飲食的原則下，選擇鈉和脂肪含量較低的芝士適量進食。另外，由生乳製成的芝士和軟芝士存有微生物方面的食物安全風險，孕婦、嬰幼兒、長者及免疫力較弱的人士應避免食用。

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責任編輯︰顏紫燕