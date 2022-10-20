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【樂壇新人】鍾浩賢受側田影響愛高音歌　為養家未敢放棄正職追夢

娛樂 16:00 2022/10/20

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樂壇新人鍾浩賢。

樂壇新人鍾浩賢（Keith）早前推出全新個人單曲《難道青春是一種鄉愁》，以「青春」作為主題，結合了Keith的自身經歷及青春回憶，回想年少時與好友們一起開心、一起追夢，到現在很難再有時間聚頭，不禁感嘆。

自言讀書時最喜歡聽側田、陳奕迅的鍾浩賢，今年正式加入樂壇，抱著充滿好奇的心情展開歌唱路。

由香港90後音樂製作人黎俊浩（Ariel Lai）擔任作曲、編曲及監製，而歌詞出自填詞人T-Rexx 手筆。他說：「小時候因為受側田的情歌影響，常常會去練習很高音的情歌，又很喜歡陳奕迅說故事形式的唱法。」至現在他又喜歡林家謙的作品，盼自己同樣能以曲感動人。

新歌MV以動畫形式表達。

仍有一份IT工作的他，未敢放棄正職，故寧願辛苦一點，在工餘時圓歌唱夢。「現在是一邊工作，一邊去做訪問、錄節目、唱歌，還未可以全身投入去唱歌，畢竟自己是獨子，有照顧家庭的責任。」

Keith坦言自己也曾因為現實生活而迷失方向，自懂性開始，每天過著規律而重覆的生活：上課下課、測驗考試，繼而高考、升大學；再到投入社會，上班、下班，轉工，每日為生活拼命無休，使他忘記了自己真正的初心。

喜愛側田、陳奕迅作品。

找回自己初心

他指直至一天突然醒覺，想起從忙碌中尋找自我，找回屬於自己的初衷。「我是一個典型都市人，相信自己經歷亦都是不少現今都市人的寫照。」

故他在新歌曲中注入一種珍貴回憶，希望引起大家共鳴。「雖然這些美好畫面已成為回憶，但每一個人仍可以堅持選擇自己前面的路，作出改變，找回真正的自己。我希望大家聽完歌，會放低手上事情，回想有甚麼想做而未做，便立刻去做，因地長大後會發覺歲月不饒人。」

在歌曲 MV 上，Keith 特意以動畫形式表達「青春」及「回憶」，此安排亦是經過精心考慮。透過一張又一張的動畫，帶聽眾們代入年輕時的回憶。「希望樂迷除了認識我的聲線，還想被人知道多一點生活瑣事和成長經歷，希望之後的作品會帶出這些信息。」

最新影片：

記者：區家歷
 

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