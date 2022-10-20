【轉季保養】轉季溫差大易氣管敏感　營養師推介14款食物紓緩喉嚨乾癢

▲ 轉季溫差大易氣管敏感，營養師推介14款食物紓緩喉嚨乾癢。

轉季日夜溫差大，呼吸道容易變得敏感。台灣營養師余朱青推薦14款季節交替時可以補充的天然食材，有助保護氣管呼吸道。

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余朱青在FB專頁表示，南瓜、 柿子、 梨、 山藥、 蘋果等，都是對呼吸道好的食物。例如南瓜含有β-胡蘿蔔素，可以幫助提升呼吸道抵抗力，是作為保護呼吸道黏膜的第一道防線；建議連皮吃，能吃到更多植化素。

此外，秋季也是山藥盛產季，山藥富含黏質多醣體，薯蕷皂苷等抗氧化營養素，有潤滑呼吸器官作用，有益於氣管、肺部等器官。百合也是可用於保養呼吸系統的好食物，具有潤肺止咳、減緩咳嗽的作用。

水果之中，首先有秋季常聽到用梨做成的冰糖燉梨，因梨對肺和呼吸道有很好的作用，可止咳化痰、保養喉嚨。其次，蘋果中含有槲皮素，又被稱為天然抗組織胺，可以降低氣管過敏發作，既好吃也有很高營養價值。另外像是白木耳，含有豐富的胺基酸，也可以緩解喉嚨乾癢、潤肺止咳。

而魚類中的深海魚、鮭魚、秋刀魚等，含有OMEGA-3脂肪酸，可以對抗發炎，也可增加呼吸道的抵抗力。

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內容獲「余朱青 營養師」授權轉載。

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責任編輯：張沛