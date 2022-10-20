【矢志不渝】日本女星竹內結子逝世2年　深情丈夫癡守骨灰終放手下葬

▲ 竹內結子2020年9月27日被發現在家中輕生，終年40歲。竹內結子逝世兩年後，骨灰剛被安葬，正式入土為安。

日本知名女星、有「笑顏女王」之稱的竹內結子2020年9月27日被發現在家中輕生，終年40歲。竹內結子離世的消息震驚海內外，而在她逝世兩年後，有日媒指出，其骨灰剛被低調安葬，正式入土為安。

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據《女性SEVEN》報道，竹內結子離世後，骨灰一直由丈夫中林大樹供奉在家。至於竹內結子的納骨儀式是在今年10月低調舉行，除了中林大樹及兩個孩子出席之外，女方的親戚對此事毫不知情，下葬地點也保密。知情者透露，保密原因是由於竹內結子走得太突然，中林大樹及長子仍需一段時間，才能接受事實。

▲ 竹內結子已離世兩年。

竹內結子在1995年出道，2004年因與男星中村獅童合拍電影《現在，很想見你》結緣而結為夫婦，並在2005年閃婚誕下長子。惟婚後中村獅童屢陷不倫緋聞，竹內結子決斷離婚。2019年初，竹內結子與認識10年、小她4歲的男星中林大樹再婚，並在產後8個月離世，遺下丈夫及一對兒子。

去年曾傳出中村獅童想要回16歲長子的消息，惟中林大樹僅以「我們家族3人會努力，請靜靜守護我們，這樣就很幸福」來作公開回應。據知，自竹內結子逝世後，中林大樹與一對兒子一直共同生活，並已搬離舊居，改到某處大樓居住，單位面積比以前少一半，而春天亦將會搬到關東近郊海邊附近地區。接送孩子放學、買餸等家務由中林大樹一手包辦。

報道引述友人透露，竹內結子的骨灰2年來都被放在家中供奉，原因是中林大樹沈浸在哀傷中，想讓「一家四口永遠在一起」。惟今次即將搬屋，也寓意快將展開新生活，因此決定正式作告別，將骨灰安葬。

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竹內結子在2020年初誕下次子，並在產後8個月在家中輕生。外界懷疑表面看來幸福的竹內結子，實際可能承受莫大壓力，罹患產後抑鬱致走上絕路。

精神科專科醫生何浩賢曾受訪稱，產後抑鬱症的徵狀與抑鬱症定義上相同，前者是在產後6星期至1年內出現：「婦女生育後因賀爾蒙的改變，加上照顧BB如餵夜奶，日常操勞，會令情緒容易出問題。」而家庭成員有情緒病、本身性格容易焦慮悲觀、家庭壓力如家暴、單親、缺乏支援，也是產後抑鬱的一些高危因素。

產後抑鬱症狀分輕、中及重度，輕症患者會常感不開心，勉強仍可湊到小朋友；嚴重的可出現幻覺、想輕生甚至殺死BB。根據數字，13%至19%的準媽媽有機會患上產後抑鬱。

以下是產後抑鬱8大主要病徵（如以上情況持續多於兩星期，並明顯影響日常生活，便應及早尋求協助）：

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責任編輯：羅嘉欣