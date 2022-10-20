【新冠疫情】急性壞死性腦炎可終生損神經功能　多個兒科學會籲打齊疫苗

▲ 急性壞死性腦炎可終生損神經功能，多個兒科學會籲打齊疫苗（資料圖片）

本港疫情反覆，連續兩日處於5,000多宗確診，本周一確診的2歲半男童出現急性壞死性腦炎，目前情況仍危殆。多個香港和澳門兒科醫學會今（20日）再發出聯合聲明，指急性壞死性腦炎患者即使康復，亦可有多器官損害和終生神經功能缺損，需長時間醫治和復康治療，強調最有效防染疫後現重症和死亡方法是盡快讓小孩打齊疫苗。

香港兒科醫學會、澳門兒科專科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會等10個兒科學會聯合聲明指，冬季為流行性感冒季節，預計流感的肆虐將會對沒有免疫力的人群造成重大範圍的嚴重感染，強調高危群組如孕婦、嬰幼童、高齡或患有長期病患人士，若同時感染流感和新冠病毒，更加容易引致重症、急性併發性和死亡。

聲明解釋，急性壞死性腦炎為一種嚴重的神經系統疾病，由病毒入侵中樞神經系統並引發隨後的炎症反應所引致。它的病徵包括全身抽筋，患者意識和神智迅間轉差，快速地導致昏迷和死亡。即使患者僥幸地康復，但隨後可有廣泛的多器官損害和終生神經功能缺損，需要長時間醫治和復康治療。

他們強調，預防感染新冠病毒後如「嘶哮症」和「急性壞死性腦炎」等上呼吸道和神經中樞系統的急性併發症，「兒童多系統發炎綜合症」和「長新冠」等中、長期後遺症最有效的方法是盡快讓小孩打齊疫苗。

自第五波疫情至今，已有9名11歲以下確診兒童離世，過去兩個月共有11宗兒童危殆個案於公立醫院兒科深切治療部留醫；最新一名2歲半染疫男童，未有接種疫苗，日前發燒及神智不清，出現嚴重腦神經併發症，目前情況仍然危殆。

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記者：鄧凱文