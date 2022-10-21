【飲食陷阱】打邊爐食金菇生蠔恐致痛風　醫生揭30款高危火鍋配料

▲ 打邊爐食金菇生蠔恐致痛風 醫生揭30款高危火鍋配料

不少港人至愛「打邊爐」，但熱門的火鍋食物隨時「陷阱處處」。台灣泌尿科戴定恩醫生提醒民眾，火鍋雖有不少好處，但是要注意切勿攝取過多的「嘌呤」（Purine）造成尿酸過高以衍生痛風或腎臟等問題。他亦舉出不少食物提醒民眾注意攝取量。

最新影片：

台北醫學大學附設醫院泌尿科戴定恩醫生於其Facebook上表示，尿酸過高是都市人常見的疾病。然而不少人亦熱愛打邊爐，卻忽視了當中的「嘌呤」（Purine）含量。戴醫生指出還有不少人打邊爐時喜歡把湯底都喝光，但是打邊爐中的湯底正正才是「嘌呤」（Purine）含量最高。

「嘌呤」（Purine）會在人體消化後代謝成尿酸，而尿酸過高的話會導致關節疼痛，嚴重者更會引起尿酸代謝異常、腎臟排泄尿酸受阻、痛風和腎臟問題。

戴醫生提醒，並不是指完全不能吃高「嘌呤」（Purine）含量的食物，但如以下5類人士則需要多加留意攝取量。

1. 經常喝酒

2.常大魚大肉，較少進食蔬菜

3.中年人士

4.肥胖

5.家族有相關病史

而戴醫生亦有舉出肉類、海鮮類、蔬菜類及醬汁類民眾需多加注意的食物。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

最後戴醫生提醒民眾「如果吃火鍋要喝湯，可以在前15分鐘先喝，下了肉類和海鮮後就不要再喝了。」。

而早前註冊營養師KiKi接受TOPick訪問時，亦有針對痛風人士進食火鍋的食品清單建議。

Kiki並不建議痛風人士食用醉雞鍋、人蔘雞湯等湯底，因為當中的雞肉有機會已煮過一段時間，雞肉中的蛋白質較大機會分解成嘌呤，令湯底成為高嘌呤的食物。

故此，她較建議飲用一些沒有燉肉/海鮮的湯底，例如清湯底、番茄湯底、芫荽皮蛋湯底等。

她亦提醒打邊爐後應少喝湯，因為湯底都煮過很多肉類、海鮮，嘌呤含量會比較高。而火鍋當天的另一餐，也應盡量選擇進食更多低嘌呤食物

坊間有指喝蘇打水可排走嘌呤，Kiki表示其實蘇打水不能減低嘌呤的吸收或消化，對排走嘌呤沒有幫助。

嘌呤會透過尿液排出體外，所以要排走過多嘌呤，便需要飲足夠水，每天最少9至10杯水（2.3-2.5公升），腎病人士請參考醫生建議的水攝取量。

【本文獲臉書粉絲團《熱血暖男戴定恩 泌尿科仁醫｜台北 信義 北醫 疝氣 結石 攝護腺專業》授權】

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣