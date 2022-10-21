【女性頭號癌症】19歲女無家族史患乳癌二期　醫生拆解症狀+自我檢查5步驟

▲ 港怡醫院外科名譽顧問醫生周芷茵，拆解乳癌症狀及自我檢查步驟。

乳癌是本港女性最常見的癌症之一，2019年共錄得4,761宗新症。乳癌發病率一般隨年齡上升，不過近年來有年輕化的趨勢，港怡醫院外科名譽顧問醫生周芷茵接受TOPick訪問時分享個案，有患者年僅19歲便發病，確診乳癌2期。

乳癌年輕化 最細19歲

周醫生指出，乳癌一般多見於40歲以上的女性，本港確診中位數約為56至57歲，不過近年有年輕化的現象。她分享個案指，有一位19歲女生摸到乳房有一顆無痛硬塊，求醫檢查後確診乳癌2期，腫瘤約為2厘米，她本身沒有家族病史，接受基因測試亦呈陰性。

該名患者接受了局部切除手術，需要配合電療，以及5年荷爾蒙治療，由於腫瘤生長速度不算快，因此無需接受化療，完成所有治療後，日後只需要跟進、定期進行乳房檢查便足夠。

▲ 周醫生指，有患者年僅19歲便確診乳癌。（劉卓姿攝）

最新影片推介：

乳房自我檢查步驟

周醫生表示，本港九成多的乳癌個案都是摸到無痛硬塊而發現，另有部分患者是無意間發現兩邊乳房不對稱、乳頭有凹陷、皮膚起變化，甚至乳頭有出血的跡象，當病情發展到後期，可能會出現乳房、腋下腫脹等病徵。

她建議女性可定期檢查乳房，當發現有異樣應盡早向醫生求診，以下為自我檢查的步驟：

1.脫去衣服，舉起雙手，在鏡前觀察乳房的形狀和皮膚是否有異樣，例如兩邊不對稱、紅腫或凹陷等。

2.抬起右上臂，左手手指合攏按壓右側乳房，以乳頭為中心順時鐘檢查，由內往外3至4圈；左側乳房則換右手按壓，方式相同。

3.採用平躺姿勢，右肩下放靠枕，右手彎曲置於頭後，用步驟2的方式檢查右側乳房，左側乳房亦同。

4.檢查腋下淋巴是否腫大。

5.最後用兩指擠壓雙側乳頭，檢查是否有異常分泌物。

不過，由於早期乳癌腫瘤體積較小，加上癌細胞可能未影響周邊組織，可以完全沒有症狀，未必能靠自我檢查發現，因此需要由醫護人員觸診，以及利用儀器作進一步檢查。

▲ 本港九成多的乳癌個案都是摸到無痛硬塊而發現。（劉卓姿攝）

乳癌零期根治率接近100%

周醫生建議，40歲以下女性應每2至3年進行一次乳房超聲波檢查；而40歲以上的女性則可每2年進行一次乳房X光造影及超聲波檢查，便可盡早發現病灶。

有證據顯示，乳癌零期，即仍處於原位癌階段，根治率幾乎接近100%。

要減低乳癌風險，可由生活習慣做起。周醫生建議，應保持均衡飲食，多吃新鮮水果、蔬菜，少吃加工、腌製食品，並養成恆常運動的習慣，減低自己的壓力。

她提醒，如懷疑自己有乳癌病徵，應盡早求醫。另外，若有疑難或問題，亦可參考「癌症資訊網慈善基金」的網頁或小冊子，以了解病情。

▲ 港怡醫院外科名譽顧問醫生周芷茵。（劉卓姿攝）

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

記者：沈佩珊