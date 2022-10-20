【施政報告2022】鄧炳強：23條立法須詳細研究近期國際事件　散播謠言「洗腦」可引起對政府不信任

▲ 《行政長官2022年施政報告》相關措施記者會。（陳永康攝）

施政報告未有訂下《基本法》23條立法時間表，保安局局長鄧炳強今日強調，23條立法為憲制責任，但提到在過去一段日子，國際發生很多事件，必須詳細研究和考慮。

鄧炳強出席施政報告記者會期間，重提美國前國家安全顧問博爾頓，在7月受訪時曾經指，曾協助策劃推翻他國政權。他續指，英國亦計劃修訂國家安全法例，涵蓋間諜、破壞和外國干預罪行，並賦予警方更大權力，可扣留疑犯14天。

他又首次提到，早前言語治療師總工會「羊村繪本案」，法官在判辭亦指出，散播謠言和不實文宣是「洗腦」，可引起市民對政府的不信任，嚴重威脅國家存亡，導致社會動盪。

同場的政制及內地事務局局長曾國衞表示，施政報告列明，政制局和民政及青年事務局，負責地區行政檢討工作，將詳細檢視未來地區組織的功能及產生方法，目前未有具體時間表，但會因應情況，決定是否加快進行。

被問到日後會否取消區議會時，曾國衞指，政府目前未有具體想法，對此持開放態度，在檢討完成後會作出具體建議，但強調必須符合《基本法》規定，以及「愛國者治港」原則。

曾國衞又指，會確保12月18日立法會補選順利舉行，透露今次將會採用電子點票，日後選舉亦會引入更多電子化措施。

另外，施政報告亦提出多項措施，優化公務員管理制度。公務員事務局局長楊何蓓茵指，昨日已與公務員工會會面，指工會代表普遍歡迎措施，而他們亦發現在處理表現欠佳或紀律的機制上，本身亦有改善空間。

被問到會否擔心加劇公務員流失情況時，楊何蓓茵回應指，相信有心在公務員團隊建設香港的人，不但不會因而不參加公務員團隊，反而會更高興可以有更多發揮空間，不會被少數表現不佳或有其他問題的同事拖低表現。她又強調，新措施亦包括獎賞機制，相信會令積極做事、盡心盡力的公務員，更加會有激勵的作用。

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記者：胡偉明