【塑像譜】林嘉欣為甄詠蓓再踏劇場　演失衡母女關係挑戰演技

▲ 林嘉欣再踏舞台。

影后林嘉欣（Karena）將於 11 月10至13日再度跨足劇場舞台，參與亦師亦友且合作多年甄詠蓓導演的體驗式音樂劇場《塑像譜》，並與舞台劇演員泰臣、《全民造星II》季軍李祉均（Oscar＿及粵劇編劇及演奏者江駿傑等，分別演繹四個關於時間扭曲與命運缺失的故事。

甄詠蓓並找來多次獲頒香港電影金像獎的美指文念中當美術總監，以及獨立音樂人江逸天為音樂總監等共同創作。

《塑像譜》作為今年新視野藝術節極具創意的節目之一，沒有傳統的舞台，而是按四個故事分別打造了四個演區， 亦不設劃位，破除觀眾入場慣性。

▲ 《塑像譜》

觀眾會按時間分別遊走於四個不同演區，由現場音樂及歌曲為嚮導，配合特設的空間和裝置，觀眾有如走進走馬燈內，不但能近距離觀賞四個主角演繹四個不同的故事，更有彷彿置身舞台參與共演的非一般劇場體驗。

四個故事中，《夏蟬》由 林嘉欣主演，她飾演心力交瘁的女兒，動了弒母的念頭；《春澀》由李祉均飾演隱蔽青年，在霓虹燈下與影子纏繞共舞； 《秋別》由江駿傑Jason 主演，飾演為了承諾而苦候的戇男； 《冬虐》由泰臣飾演精神恍惚的野狼，被困在冰冷密室中嚎叫。

▲ 甄詠蓓執導。

《塑像譜》的演出破格分為兩部分，第一部分以短片形式於網上免費放映，內容為四個故事人物的現實生活日常。《夏蟬》和《春澀》現已釋出，其他故事將於 10 月陸續上映。

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