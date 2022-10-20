【500元時薪筍工】11月200間茶餐廳免費飲港式奶茶　聘本地導遊帶團學沖奶茶　

▲ 「港式奶茶日」將在全港200間指定茶餐廳，免費派發港式熱奶茶。 （資料圖片）

香港人喜歡飲奶茶，荷蘭皇家菲仕蘭旗下品牌「黑白淡奶」每年11月第三個星期日舉辦「港式奶茶日」，今年踏入第10屆，將有一連串豐富活動，將於11 月 19 日至 12 月 4 日期間的星期六日舉行「港式奶茶文化體驗遊」，帶領一眾奶茶粉絲遊走尖沙咀鬧市，介紹多個與港式奶茶文化息息相關的地點，更有機會親身學習沖調正宗港式奶茶。為此，「黑白淡奶」現正公開招募具 3 年以上經驗的持牌領隊或導遊，於「港式奶茶文化體驗遊」中擔任品牌大使，負責導賞、帶隊及聯絡工作，時薪高達 500 元。

黑白®將夥拍全港 200 間指定茶餐廳，由11 月 1 日至 11 月 30 日期間，免費派發港式熱奶茶；此外 11 月 12 日至 11 月 27 日期間，黑白®將於港九新界多個地點免費派發罐裝黑白®濃滑經典奶茶，詳情再作公布。而今年合共送出奶茶總值高達 100 萬元。

除了派奶茶，11 月 19 日至 12 月 4 日期間的星期六日將舉行「港式奶茶文化體驗遊」，連續三個周末帶領奶茶粉絲在尖沙咀鬧市參觀與奶茶有關的景點，包括超過 40 年歷史、有「平民隱世食堂」之稱的海防道熟食市場、新式茶餐廳、咖啡店及茶莊，了解奶茶如何由經典發展成為潮流，解構港式奶茶文化的前世今生；並緊接參與奶茶工作坊，在資深奶茶師傅謝忠德（MasterDonald）的指導下，學習沖調正宗港式奶茶的秘訣，並親手調配一杯經典港式熱奶茶，以及一款創意、顏值及口感滿分的特色奶茶，對港式奶茶文化有更深切體會。

各位奶茶粉絲只需於網上參加「黑白®港式奶茶達人挑戰」有獎問答遊戲活動，回答 40 條有關港式奶茶冷知識的問題，獲得最高分的首 100 名「港式奶茶達人」，即可帶同一名親友參與「港式奶茶文化體驗遊」，屆時更可雙雙獲贈黑白®限量版禮品，費用全免。詳情請瀏覽黑白® Facebook 專頁（至愛黑白淡奶 I ♥ Black & White）。

為支持本港旅遊從業員，黑白®現正公開招募具 3 年以上經驗的持牌領隊或導遊，於黑白®「港式奶茶文化體驗遊」中擔任品牌大使，負責導賞、帶隊及聯絡工作，時薪高達 500 元。申請人可由即日起至 10 月 31 日將個人履歷（CV）、近照及由香港旅遊業議會發出之有效 「領隊證」或「 導遊證 」 副本，電郵至 blackandwhite.hk.tour@frieslandcampina.com，大會將於 11 月初為入圍申請人安排遴選。

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責任編輯：吳雋妍