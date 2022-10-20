【人口販賣】台男將死黨當「豬仔」騙赴柬埔寨　全身器官險被割因1事逃過死劫

▲ 台男將死黨騙赴柬埔寨，「豬仔」心肝腎臟險被割！幸因1事逃過死劫。

「柬埔寨賣豬仔」騙案令全城人心惶惶，有傳言指受騙人更可能遭活摘器官，此傳言近日被偵破確有此事。台灣警方日前搗破人蛇集團，3名主嫌不僅違反人口販運法，還涉嫌進行人體器官販賣。

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綜合台灣媒體報道，桃園地檢署在昨日（19日）就柬埔寨人口販賣案，起訴3名主嫌分別為謝姓、蔡姓男子與林姓女子。案情指，詐騙集團以謝姓男子為首，在台灣將黃姓「契細佬」騙到柬埔寨從事高薪工作，還聲稱出國前為其安排「健康檢查」，實際上是人口販賣，更已尋妥人體器官買家，受騙人黃男會被摘取所有器官，包括以100萬台幣（約25萬港元）賣出摘除的心、肝、腎臟及眼角膜等器官。

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謊稱從事高薪工作 騙做器官販賣

桃園市政府警局表示，在今年8月份，因破獲25歲林姓女子擔任詐騙集團車手案，期間發現林女手機內有民眾簽署的器官捐贈同意書照片。經進一步調查，順利將涉案3名主嫌拘捕。

其中，主嫌林女為負責仲介柬埔寨人體器官買家，詐騙集團主腦謝男則負責尋找受害對象。而謝男為利益，竟將決定黃姓死黨騙到柬埔寨，稱可讓他從事月薪6、7萬元的行政工作，並以疫情期間出國為由，稱需要進行肝臟、腎臟及X光等健康檢查；但實際上是要為黃男做「全拆」活體器官移植，包括心臟、肝臟、腎臟及眼角膜等器官，健康檢查只是為確認黃男的器官健康。

買家臨時取消交易得以逃命

黃男受騙並抵達柬埔寨後，所倖器官買家臨時稱，已經另找到配對人選，因此拒絕進行黃男的交易；黃男得以逃脫被摘取器官厄運，驚慌返回台灣。他事後仍遭受謝男以多年情誼威脅，不得供出事件。在檢方不斷遊説下，黃男終對犯罪團夥做出指控。

檢方認為，販運集團貪圖錢財至不顧人命，將被害人詐騙至柬埔寨遭摘取全數可用器官，案件屬駭人聽聞。桃園地檢署依法起訴犯罪人等意圖營利以詐術摘取他人器官未遂罪嫌，要求法院判處3名主嫌重刑。

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責任編輯：羅嘉欣