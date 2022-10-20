【致命病毒】美國研發新冠變種病毒株　致死率達80%科學界狠批玩火

▲ 美國波士頓大學研究人員把新舊病毒株結合起來，製成「人工變異株」，致死率高達80%。

新冠肺炎疫情持續多時，近日卻有消息指出，美國波士頓大學研究人員把新舊病毒株結合起來，製成「人工變異株」，致死率高達80%。惟該項研究引來外界質疑，被狠批在「玩火」。

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根據英國媒體《每日郵報》報道，美國波士頓大學研究團隊把原始病毒株，結合Omicron病毒株，產生一種全新的變種病毒株。該款變種病毒所產生的病毒顆粒，數量上是原始病毒的5倍。而經實驗發現，該款新型病毒可令實驗白老鼠陷重症，致死率高達80%。

報道指出，該項研究引起科學界大力抨擊，以色列政府首席科學家Shmuel Shapira認為該項研究應被禁止，直言根本是在「玩火」。而美國新澤西州羅格斯大學的化學博士Richard Ebright亦指出，這項研究屬「功能增益」，認為應加強監督實驗室的研究力度，以避免病毒外洩。

對於外界批評，波士頓大學澄清並非進行「功能增益」的研究，強調研究已獲美國生物安全委員會（IBC）以及波士頓公衛委員會的審查許可，批評媒體誇大報道。同時強調研究目的，是為了把Omicron與原始病毒株進行比對，及研究兩者關聯。對於80%致死率，校方也表示只是適用於實驗白老鼠，並不代表在人體上也會起相同致死率。

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責任編輯：羅嘉欣