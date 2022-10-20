【STEAM教育】中銀人壽夥拍聖雅各福群會　推出編程師計劃惠及基層學童

▲ 中銀人壽夥拍聖雅各福群會，推出編程師計劃惠及基層學童。（中銀人壽圖片）

中銀集團人壽保險有限公司夥拍聖雅各福群會推出科技創意兼備的「中銀人壽小財智編程師計劃」，計劃以STEAM為主題，度身設計糅合科技應用與社會價值及環保元素，透過多元化的編碼課程，發揮學生的創意。

「中銀人壽小財智編程師計劃」分為初小及高小兩組課程，各設有16節約24個小時的工作坊、STEAM探索之旅、比賽及畢業禮。計劃期望透過一系列的活動啟發學童對STEAM和ESG範疇的興趣。

學童在課程中會學習不同的編程技巧，並利用日常生活中收集不同的可回收物料製作機械人，其中小二至小三學童將參與編程及環保機械人工作坊，讓學童認識環保，將廢物回收循環再用，學懂珍惜資源。

至於小四至小六學童，他們將參與人工智能及理財程式工作坊，除了編程技巧，課程更加入關懷社區的元素，了解基層和弱勢社群的需要，讓學童從而編制創新及具有個人特色的手機應用程式。

首屆計劃於2021年推出，惠及5間小學共162位基層家庭的學童。新年度計劃開展後，將再惠及來自6間小學，共160位基層學童。

中銀人壽執行總裁鄧子平表示，計劃讓同學們學習編碼科技之餘，也能加深他們對ESG的認識，更能透過靈活應用STEAM知識發掘同學的創意才華，可謂一舉多得。

聖雅各福群會總幹事李玉芝指，應用科技於日常、實踐綠色生活是大勢所趨，能從小培育學生認識科技、環保及理財等方面知識，有助他們打好相關的學習基礎。

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責任編輯：李榮忠