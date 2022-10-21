【親子好去處】 萬聖節親子好去處　山頂cyber視覺體驗

▲ 山頂的GO Museum，最近添加了大量萬聖節的打卡元素，鍾意影相打卡的朋友，不要錯過！

萬聖節快到了，山頂的GO Museum，最近添加了大量萬聖節的打卡元素，場內以「Cyber X 遭到Creepy Devil入侵」為概念，將場內裝置打造成陰森恐怖又可愛的萬聖節互動打卡場景，鍾意影相打卡，不要錯過！

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場內有七大打卡房，更設有三個萬聖節特色主題，包括；發光的大南瓜，最啱小朋友打卡，巨型的大眼珠，仲有蜘蛛洞內會出現無數活潑的蜘蛛，加上幽靈不時在洞內「出現」，令整個場景加添可愛又緊張的氣氛。

▲ 穿上南瓜服嘅小朋友，喺充滿cyber嘅南瓜房影相，倍添節日氣氛。(官網圖片)

另外要注意，因為電腦病毒Creepy Devil入侵Cyber X Processor!系統已被Creepy Devil 控制，因而會出現一些超越你所想的畫面，所以經過Cyber X Processor時千萬要小心!

詳情如下：

GO Museum – Cyber X 2.0｜萬聖節特別專場

活動日期：即日至10月31日

活動場地：GO@Peak Galleria山頂廣場L2 201

場地開放時間：

星期一至四: 11:00am – 6:30pm (最後入場時間 6:00pm)

星期五至日及公眾假期: 11:00am – 8:00pm (最後入場時間 7:30pm)

門票：星期一至四$208(經Klook買$128)、星期五至日及公眾假期$238(經Klook買$158)

官網：https://www.gomuseum.art/cyber-x2

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責任編輯︰王明芳