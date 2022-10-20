【強制檢測】74幢大廈納強檢　大角咀一號銀海、新蒲崗譽‧港灣、將軍澳峻瀅、啟德龍譽上榜【附名單】

▲ 74幢大廈納強檢，新蒲崗譽‧港灣、將軍澳峻瀅、九龍城龍譽上榜。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月14日至10月20日期間，曾身處74個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月21日或10月22日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

筲箕灣愛東邨愛澤樓

粉嶺景盛苑俊景閣

東涌富東邨東盛樓

葵涌荔欣苑荔林閣

葵涌葵盛東邨盛逸樓

牛頭角彩霞邨彩日樓

沙田溱岸8號3座

荃灣灣景花園2座

將軍澳富康花園7座

大埔景雅苑景悅閣

屯門寶田邨4座

屯門香港黃金海岸3座

觀塘順緻苑順榮閣

粉嶺牽晴間7座

荃灣荃灣中心廣州樓

屯門恒福花園7座

新蒲崗譽‧港灣6座

柴灣樂軒臺1座

葵涌石蔭邨禮石樓

柴灣杏翠苑翠瑩閣

屯門新屯門中心1座

土瓜灣偉恒昌新邨昌景閣C座

大角咀瓏璽3座

馬鞍山海典灣5座

鰂魚涌太古城富山閣

天水圍嘉湖山莊美湖居7座

茶果嶺麗港城31座

天水圍嘉湖山莊景湖居12座

天水圍嘉湖山莊美湖居1座

深井麗都花園4座

天水圍嘉湖山莊賞湖居5座

荃灣萬景峯5座

黃大仙翠竹花園7座

元朗水邊圍邨泉水樓

柴灣小西灣邨瑞滿樓

葵涌葵賢苑葵義閣

大圍聚龍居11座

長沙灣喜薈3座

屯門香港黃金海岸7座

大角咀一號銀海8座

北角電氣道135號Diva

粉嶺維也納花園3座

油塘崇信街6號OceanOne

馬鞍山雅典居9座

荃灣荃威花園B座

何文田冠德苑冠榮閣

柴灣杏花邨22座

鰂魚涌基利路9號太明樓

沙頭角沙頭角邨迎海樓

半山區列堤頓道52號嘉和苑

沙田沙田中心東寧大廈

香港仔漁暉苑日暉閣

屯門慧豐園4座

西營盤高樂花園1座

九龍灣麗晶花園20座

天水圍嘉湖山莊樂湖居11座

鰂魚涌太古城美菊閣

沙田愉翠苑愉能閣

屯門兆康苑兆豪閣

藍田滙景花園13座

將軍澳峻瀅5座

污水樣本檢測呈陽性的地點

天水圍俊宏軒9座

馬鞍山海栢花園4座

馬鞍山海栢花園5座

馬鞍山海栢花園6座

東涌逸東一邨福逸樓

東涌逸東一邨祿逸樓

九龍城龍譽1A座

九龍城龍譽2B座

九龍城龍譽5座

九龍城龍譽3座

九龍城龍譽2A座

九龍城龍譽1B座

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責任編輯：李榮忠