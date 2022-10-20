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【強制檢測】74幢大廈納強檢　新蒲崗譽‧港灣、將軍澳峻瀅、九龍城龍譽上榜

社會 19:32 2022/10/20

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74幢大廈納強檢，新蒲崗譽‧港灣、將軍澳峻瀅、九龍城龍譽上榜。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月14日至10月20日期間，曾身處74個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月21日或10月22日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

  • 筲箕灣愛東邨愛澤樓
  • 粉嶺景盛苑俊景閣
  • 東涌富東邨東盛樓
  • 葵涌荔欣苑荔林閣
  • 葵涌葵盛東邨盛逸樓
  • 牛頭角彩霞邨彩日樓
  • 沙田溱岸8號3座
  • 荃灣灣景花園2座
  • 將軍澳富康花園7座
  • 大埔景雅苑景悅閣
  • 屯門寶田邨4座
  • 屯門香港黃金海岸3座
  • 觀塘順緻苑順榮閣
  • 粉嶺牽晴間7座
  • 荃灣荃灣中心廣州樓
  • 屯門恒福花園7座
  • 新蒲崗譽‧港灣6座
  • 柴灣樂軒臺1座
  • 葵涌石蔭邨禮石樓
  • 柴灣杏翠苑翠瑩閣
  • 屯門新屯門中心1座
  • 土瓜灣偉恒昌新邨昌景閣C座
  • 大角咀瓏璽3座
  • 馬鞍山海典灣5座
  • 鰂魚涌太古城富山閣
  • 天水圍嘉湖山莊美湖居7座
  • 茶果嶺麗港城31座
  • 天水圍嘉湖山莊景湖居12座
  • 天水圍嘉湖山莊美湖居1座
  • 深井麗都花園4座
  • 天水圍嘉湖山莊賞湖居5座
  • 荃灣萬景峯5座
  • 黃大仙翠竹花園7座
  • 元朗水邊圍邨泉水樓
  • 柴灣小西灣邨瑞滿樓
  • 葵涌葵賢苑葵義閣
  • 大圍聚龍居11座
  • 長沙灣喜薈3座
  • 屯門香港黃金海岸7座
  • 大角咀一號銀海8座
  • 北角電氣道135號Diva
  • 粉嶺維也納花園3座
  • 油塘崇信街6號OceanOne
  • 馬鞍山雅典居9座
  • 荃灣荃威花園B座
  • 何文田冠德苑冠榮閣
  • 柴灣杏花邨22座
  • 鰂魚涌基利路9號太明樓
  • 沙頭角沙頭角邨迎海樓
  • 半山區列堤頓道52號嘉和苑
  • 沙田沙田中心東寧大廈
  • 香港仔漁暉苑日暉閣
  • 屯門慧豐園4座
  • 西營盤高樂花園1座
  • 九龍灣麗晶花園20座
  • 天水圍嘉湖山莊樂湖居11座
  • 鰂魚涌太古城美菊閣
  • 沙田愉翠苑愉能閣
  • 屯門兆康苑兆豪閣
  • 藍田滙景花園13座
  • 將軍澳峻瀅5座

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 天水圍俊宏軒9座
  • 馬鞍山海栢花園4座
  • 馬鞍山海栢花園5座
  • 馬鞍山海栢花園6座
  • 東涌逸東一邨福逸樓
  • 東涌逸東一邨祿逸樓
  • 九龍城龍譽1A座
  • 九龍城龍譽2B座
  • 九龍城龍譽5座
  • 九龍城龍譽3座
  • 九龍城龍譽2A座
  • 九龍城龍譽1B座

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責任編輯：李榮忠

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