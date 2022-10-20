【野人老師大結局劇透】第15集劇情預告　學生瘋狂補習但結果還是失敗

▲ 《野人老師》

ViuTV劇《野人老師》由邱士縉、陳瑞輝、鄭丹瑞、談善言、沈殷怡、陳宇琛等主演，第14集劇情講到學生們為合力解救大地小學，想到請家棟與滿兒來幫忙瘋狂補習。

第15集（21/10）

大地小學學生為考取好成績瘋狂補習，可是方法結果還是失敗。

李白用一個簡單的道理，讓學生明白強求並無用處。

最終，學生們在大地小學舊生的引導下明白，人生就是要學會笑著好好告別。

於是，他們舉行了一場別開生面的講笑話派對，大地小學最終在歡笑聲之中落幕。

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