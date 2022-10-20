【野人老師大結局劇透】第15集劇情預告 學生瘋狂補習但結果還是失敗 娛樂 21:30 2022/10/20 分享： 分享： 熱門 下流上車族 濕疹過敏大全 美麗戰場 兒童疫苗 野人老師 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 ▲ 《野人老師》 ViuTV劇《野人老師》由邱士縉、陳瑞輝、鄭丹瑞、談善言、沈殷怡、陳宇琛等主演，第14集劇情講到學生們為合力解救大地小學，想到請家棟與滿兒來幫忙瘋狂補習。 第15集（21/10） 大地小學學生為考取好成績瘋狂補習，可是方法結果還是失敗。 李白用一個簡單的道理，讓學生明白強求並無用處。 最終，學生們在大地小學舊生的引導下明白，人生就是要學會笑著好好告別。 於是，他們舉行了一場別開生面的講笑話派對，大地小學最終在歡笑聲之中落幕。 最新影片推介：宋熙年專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【野人老師】沈殷怡無懼被標籤有錢女 Shirley入娛樂圈曾與父冷戰【多圖】 今日 19:24 【野人老師】沈殷怡無懼被標籤有錢女 Shirley入娛樂圈曾與父冷戰【多圖】 【野人老師】談善言為拍劇舟車勞頓不覺苦 阿談坦言擔心焦點被濛糊 17:10 2022/10/10 【野人老師】談善言為拍劇舟車勞頓不覺苦 阿談坦言擔心焦點被濛糊 【野人老師】憂饑荒來臨花3萬打造室自家農場 河國榮靠網上自學累積經驗收割成功【有片】 17:11 2022/10/05 【野人老師】憂饑荒來臨花3萬打造室自家農場 河國榮靠網上自學累積經驗收割成功【有片】 【野人老師】鄭丹瑞烈日下拍劇中暑兩次 旦哥被MIRROR吸引「倒戈」拍ViuTV劇 13:18 2022/10/03 【野人老師】鄭丹瑞烈日下拍劇中暑兩次 旦哥被MIRROR吸引「倒戈」拍ViuTV劇 【野人老師】河國榮崇尚自然赤腳放狗 維持間歇斷食：身體問題全消失 17:24 2022/10/18 【野人老師】河國榮崇尚自然赤腳放狗 維持間歇斷食：身體問題全消失 你可能感興趣 【野人老師】沈殷怡無懼被標籤有錢女 Shirley入娛樂圈曾與父冷戰【多圖】 今日 19:24 【野人老師】沈殷怡無懼被標籤有錢女 Shirley入娛樂圈曾與父冷戰【多圖】 【野人老師】談善言為拍劇舟車勞頓不覺苦 阿談坦言擔心焦點被濛糊 17:10 2022/10/10 【野人老師】談善言為拍劇舟車勞頓不覺苦 阿談坦言擔心焦點被濛糊 【野人老師】憂饑荒來臨花3萬打造室自家農場 河國榮靠網上自學累積經驗收割成功【有片】 17:11 2022/10/05 【野人老師】憂饑荒來臨花3萬打造室自家農場 河國榮靠網上自學累積經驗收割成功【有片】 野人老師 電視劇 ViuTV