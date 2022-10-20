  • 25°C
香港時間 : 20221020日 (週四) 21:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 下流上車族 濕疹過敏大全 美麗戰場 兒童疫苗 野人老師 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【野人老師大結局劇透】第15集劇情預告　學生瘋狂補習但結果還是失敗

娛樂 21:30 2022/10/20

分享：

分享：

熱門 下流上車族 濕疹過敏大全 美麗戰場 兒童疫苗 野人老師 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

《野人老師》

ViuTV劇《野人老師》由邱士縉、陳瑞輝、鄭丹瑞、談善言、沈殷怡、陳宇琛等主演，第14集劇情講到學生們為合力解救大地小學，想到請家棟與滿兒來幫忙瘋狂補習。

第15集（21/10） 

大地小學學生為考取好成績瘋狂補習，可是方法結果還是失敗。

李白用一個簡單的道理，讓學生明白強求並無用處。

最終，學生們在大地小學舊生的引導下明白，人生就是要學會笑著好好告別。

於是，他們舉行了一場別開生面的講笑話派對，大地小學最終在歡笑聲之中落幕。 

最新影片推介：宋熙年專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【野人老師】沈殷怡無懼被標籤有錢女　Shirley入娛樂圈曾與父冷戰【多圖】
今日 19:24
【野人老師】沈殷怡無懼被標籤有錢女　Shirley入娛樂圈曾與父冷戰【多圖】
【野人老師】談善言為拍劇舟車勞頓不覺苦　阿談坦言擔心焦點被濛糊
17:10 2022/10/10
【野人老師】談善言為拍劇舟車勞頓不覺苦　阿談坦言擔心焦點被濛糊
【野人老師】憂饑荒來臨花3萬打造室自家農場　河國榮靠網上自學累積經驗收割成功【有片】
17:11 2022/10/05
【野人老師】憂饑荒來臨花3萬打造室自家農場　河國榮靠網上自學累積經驗收割成功【有片】
【野人老師】鄭丹瑞烈日下拍劇中暑兩次　旦哥被MIRROR吸引「倒戈」拍ViuTV劇
13:18 2022/10/03
【野人老師】鄭丹瑞烈日下拍劇中暑兩次　旦哥被MIRROR吸引「倒戈」拍ViuTV劇
【野人老師】河國榮崇尚自然赤腳放狗　維持間歇斷食：身體問題全消失
17:24 2022/10/18
【野人老師】河國榮崇尚自然赤腳放狗　維持間歇斷食：身體問題全消失

你可能感興趣

【野人老師】沈殷怡無懼被標籤有錢女　Shirley入娛樂圈曾與父冷戰【多圖】
今日 19:24
【野人老師】沈殷怡無懼被標籤有錢女　Shirley入娛樂圈曾與父冷戰【多圖】
【野人老師】談善言為拍劇舟車勞頓不覺苦　阿談坦言擔心焦點被濛糊
17:10 2022/10/10
【野人老師】談善言為拍劇舟車勞頓不覺苦　阿談坦言擔心焦點被濛糊
【野人老師】憂饑荒來臨花3萬打造室自家農場　河國榮靠網上自學累積經驗收割成功【有片】
17:11 2022/10/05
【野人老師】憂饑荒來臨花3萬打造室自家農場　河國榮靠網上自學累積經驗收割成功【有片】
野人老師 電視劇 ViuTV

最高瀏覽

【雙重人格】妻半夜突醒來微笑「我不是你老婆」　丈夫目睹變身嚇怕：真的好猛
18:47 2022/10/19
【雙重人格】妻半夜突醒來微笑「我不是你老婆」　丈夫目睹變身嚇怕：真的好猛
【移民潮】兒子全家移日被獨留在港　鮑起靜3句錄音超催淚引發共鳴
18:10 2022/10/19
【移民潮】兒子全家移日被獨留在港　鮑起靜3句錄音超催淚引發共鳴
【不正常愛情研究所】前空姐Susuca爆業界男女關係開放　見識大婆對付小三勁高招
14:07 2022/10/19
【不正常愛情研究所】前空姐Susuca爆業界男女關係開放　見識大婆對付小三勁高招