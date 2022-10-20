【肺炎球菌】13價疫苗與23價疫苗　認識不同種類肺炎球菌疫苗

▲ 媽媽帶嬰兒到母嬰健康院接種疫苗。（梁偉榮攝）

對於BB接種疫苗，相信許多新手父母都不太認識。依照「香港兒童免疫接種計劃」的時間表預約，帶BB去母嬰健康院打針之時，爸媽就會留意到在一系列免費接種疫苗，當中包括「肺炎球菌疫苗」，而對此可能耳聞13價及23價，它們其實是甚麼？又有甚麼分別？

肺炎球菌感染是由肺炎鏈球菌（肺炎球菌）引致的疾病，醫學界至今發現有90多種血清型的肺炎球菌。為減低小朋友受肺炎球菌感染的風險，在「香港兒童免疫接種計劃」，嬰兒2個月、4個月時分別要接種第1次和第2次肺炎球菌疫苗，至1歲時需打加強劑。另一方面，家長可以自費為小朋友在外接種肺炎球菌疫苗。

肺炎球菌疫苗有不同種類

據衞生署有關「肺炎球菌疫苗接種常見問題」，提及13價疫苗與23價疫苗，家長不妨多了解以下資訊︰

在市場上有不同的種類的肺炎球菌疫苗，如13價肺炎球菌結合疫苗（13價疫苗）、23價肺炎球菌多醣疫苗（23價疫苗）等。23價疫苗含有23種血清型的純化莢膜多醣抗原，而肺炎球菌結合疫苗包含血清型肺炎球菌及結合上蛋白質載體的莢膜多醣抗原。

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13價疫苗與23價疫苗分別

13價疫苗有效預防侵入性肺炎球菌病及肺炎球菌引致的非侵入性肺炎。另一方面，臨床研究顯示23價疫苗可預防侵入性肺炎球菌病，但對於預防肺炎球菌引致的非侵入性肺炎的效能未如理想。不過，值得注意的是，23價肺炎球菌多醣疫苗包含更多種血清型，理論上提供了額外的保護。

哪些人應接種肺炎球菌疫苗

疫苗可預防疾病科學委員會（科學委員會）建議未滿2歲之兒童按「香港兒童免疫接種計劃」接種肺炎球菌結合疫苗（13價疫苗），包括在2個月和4個月接種2劑基礎接種及在12個月時接種一劑加強劑。

科學委員會建議2歲或以上有高風險情況人士，應接種一劑13價肺炎球菌結合疫苗（13價疫苗），一年後再接種一劑23價肺炎球菌多醣疫苗（23價疫苗）。已經接種23價疫苗的人士則應在一年後才接種13價疫苗，而已經接種13價疫苗的人士則應在一年後才接種23價疫苗。

如大家有任何疑問，應與醫生商討最合適的肺炎球菌接種。

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責任編輯︰顏紫燕