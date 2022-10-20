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【類鼻疽】本港新增一名80歲嫗感染類鼻疽　於周一因自身疾病急性發作離世

社會 19:50 2022/10/20

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本港新增一名80歲嫗感染類鼻疽，於周一因自身疾病急性發作離世。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（20日）表示，中心今晚錄得1宗新增感染類鼻疽確診個案，新增個案涉及一名80歲女子，她於10月11日前往明愛醫院急症室求醫，在10月17日情況轉差，並因自身疾病急性發作而離世。

衞生防護中心指，該名80歲女子居於深水埗，有多種長期病患，包括慢性腎病、糖尿病及高血壓。她出現氣促、咳嗽帶痰及胸痛，並於10月11日前往明愛醫院急症室求醫，同日入院；她於10月17日情況轉差，並因自身疾病急性發作而離世。

她的痰液採樣樣本今日經中心的公共衞生化驗服務處證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。根據中心的流行病學調查，她的死因包括急性心臟和腎臟衰竭及肺水腫，與類鼻疽無關。個案的調查仍在進行中。

截至今日，本港今年共錄得30宗人類感染類鼻疽個案。19名病人已出院，4名病人仍然留醫，7名病人已離世，涉及4男3女，年齡介乎54至93歲，包括上述死因與類鼻疽無關的個案。

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責任編輯：李榮忠

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