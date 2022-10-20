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【治安情況】首三季整體罪案近5萬宗　按期增4.4%主因詐騙案升4成

社會 19:59 2022/10/20

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警方指，今年首三季香港的整體治安情況穩定。(資料圖片)

警方公布今年首三季的整體罪案數字，整體罪案有49,927宗，較去年同期增加2,087宗增幅約4.4%，暴力罪案則減少1成、716宗至6,465宗。警方指，本港整體治安情況穩定，整體罪案上升主要由於詐騙案增加，強調多項主要罪案均錄得顯著跌幅，包括行劫、爆竊、強姦、傷人及嚴重毆打等。

詐騙案件數字的升幅顯著，由13,920宗增加至19,444宗，升幅近4成，超過7成與網上騙案有關。當中「求職騙案」錄得2倍升幅，有2,353宗，包括早前有市民懷疑誤墮網上以「高薪工作」作招徠的騙局，被誘騙到東南亞國家從事非法活動的案件。而「投資騙案」、「電話騙案」及「網上購物騙案」則分別錄得4成至一倍的升幅。投資騙案及電話騙案涉及的損失金額仍然龐大，分別超過12億元及7億元。

虐兒案有891宗，上升2.3%。涉及侵害兒童性罪行及侵害兒童人身罪行的案件，分別微跌0.2%及上升4.7%。 警方再次舉辦為期1個月的保護兒童計劃，提升公眾對保護兒童的關注。勒索案有1,389宗，比去年同期增加2成，主要來自裸聊勒索案，佔2成半受害人是學生，屬最大受害群組，超過6成的受害人是30歲或以下。
　　 
青少年罪行方面，因干犯刑事罪行而被捕的10至20歲青少年有1,913人，減少一成半，但涉及詐騙及非法會社罪行則錄得升幅，顯示不法分子利用涉世未深的青少年干犯罪行的情況仍然令人關注。
　　 
至於《香港國安法》執法情況，截至9月底警方共拘捕超過210人，當中超過一半人已被檢控。

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責任編輯：蘇文軒

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