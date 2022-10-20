【南區地質探秘】海洋公園推海上地質遊　「哥斯拉石」打卡兼遊海蝕洞

▲ 海洋公園全新導賞節目「小地質學家」 （資料圖片）

近年本地遊有不少綠色生態團，海洋公園最近推出海上觀光項目「探索港島南」，將會加推全新導賞節目「小地質學家」，有2款全新海上歷險路綫，一邊深度認識港島南岸地形和生態特色。參加者可以近距離觀察海浪、了解南區地形和獲得海洋保育知識，一次過欣賞沿岸多個著名景點，包括軍事地標和水務設施，同時感受海風吹拂的清爽氣息，以全新角度遊覽南區獨特風貌。

【路線一】小地質學家—歷史地貌遊

行程包括本港唯一由認證生態導賞員帶領的橡皮噴射船海上遊，遊客登上講求速度和快感的噴射船，沿途認識港島南區歷史文化。海洋公園表示，活動由獲得澳洲生態旅遊協會認可為熟識本地自然環境、對環境負責任、且具備專業經驗的生態導賞員帶團。

參加者將可深入探索文化歷史，近距離觀察分布於淺水灣至大潭灣一帶海岸的「奇形怪石」，沿途細聽有關各個地標及景點，包括赤柱美利樓及大潭灣「無字碑」等，增添對本港軍事和航海歷史的認識。

【路線二】小地質學家—海島風貌遊

港島南區擁有不規則的海岸綫，參加者可乘坐中式帆船欣賞這幅優美遼闊的「風景畫」，在導賞員帶領下近距離細看不同岩石的美態，包括頭洲的「哥斯拉石」和熨波洲一帶的海蝕洞等，並尋訪海洋公園抽水站，了解園內「池水的秘密」。

活動由10月29日至明年1月2日（逢星期六、日或公眾假期），「小地質學家—歷史地貌遊」的團費為688元，而「小地質學家—海島風貌遊」的團費為190元，成人及兒童票價相同，費用不包括海洋公園及水上樂園門票。由於涉及保險因素，不設現場購票。

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詳情請參閱：https://www.oceanpark.com.hk/tc/park-experience/island-south-discovery

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責任編輯：吳雋妍