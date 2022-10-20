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【破解迷思】消委會指兒童牙膏過酸或損琺瑯質　專家稱牙膏微酸沒有安全性問題

社會 20:46 2022/10/20

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消委會指兒童牙膏過酸或損琺瑯質，專家稱微酸牙膏沒有安全性問題。（陳永康攝）

消委會最新一期選擇月刊檢測30款牙膏普通及兒童牙膏，報告指部分品牌的兒童牙膏酸鹼值偏低，有可能損害牙齒琺瑯質（詳情即看【下一頁】）。曾參與設立 ISO11609 牙膏國際標準的香港大學牙醫學院牙科物質學副教授徐傑漢指，微酸牙膏並沒有安全性問題，牙膏配方屬微酸也是正常。

徐傑漢表示，有些氟化物要在微酸性情況下（pH值介乎4-5.5）才能將氟素有效導入牙齒，達至再礦化作用，從而加強防蛀功效。至於市面上有些歐美品牌的牙膏配方為微酸性，主要與不同配方有關，如奧拉氟或氟化鈉。

徐傑漢指兒童牙膏普遍氟含量較低，要有效防止蛀牙，牙膏配方屬微酸也是正常，他補充表示琺瑯質是人體最堅硬的物質，除非在細菌感染、撞破牙齒、長期過分用力刷牙或使用RDA值較高的牙膏等情況，才有機會使琺瑯質受損。

他提醒家長於選購兒童牙膏時可參考包裝成份標籤作考慮，又或選擇符合ISO 11609醫療器械標準的牙膏；在使用不同功能性牙膏時亦可徵詢醫生或醫學意見，對於市民就日前坊間所出現的牙膏安全性討論不用過於擔憂。

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責任編輯：李榮忠

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