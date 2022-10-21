【醫療服務】港島東泌尿外科設護士診所減輪候時間　獲評醫管局傑出團隊

▲ 港島東醫院聯網泌尿外科團隊被醫管局評為傑出團隊之一。（黃建輝攝）

近年病人對泌尿外科服務需求日漸增加，港島東醫院聯網泌尿外科團隊設立6個護士診所及3個專門診所，有效縮短病人輪候時間，並積極引入機械臂等儀器提升手術準確度，又試行拔除導尿管指引，縮短至少2個月輪候時間。團隊今年亦被醫管局評為傑出團隊之一。

輪候7年見醫生 護士診所僅4月

護士診所由顧問護師主理，對象為情況穩定，並需要較多事前檢查及護理服務的病人提供服務；而專門診所由熟悉該類型病症的醫生主理，以集中處理較為複雜的個案。

港島東醫院聯網外科顧問護師（泌尿外科）呂嘉樂指，以往複雜個案需長時間輪候才可面見醫生，更有患勃起功能障礙的病人曾輪候7年，而現在這些病人僅輪候4個月，便可先到護士診所應診。

此外，聯網每年平均有4,000名進行泌尿科或婦科手術後的病人，有尿滯留、尿失禁等問題，需要佩戴導尿管數星期至數月以引流尿液。惟長期佩戴或會引致尿道及膀胱創傷、性功能障礙等併發症，但若要拔除導尿管，一般亦需病人到不同部門求診，或耗費數個月時間。

為此，團隊在2015年與律敦治醫院內科及老人科合作制定「試行拔除導尿管指引」，內科醫護人員及社區社康護士可依照指引，甚至直接到老人院，幫助病人試行拔除導尿管，可將輪候時間縮減至2星期內，減低病人出現併發症的機會，亦免卻病人舟車勞頓。至今社康護士已至少在社區為過百人拔除導尿管。

冀購第3代機械臂 減病人創傷

東區醫院外科顧問醫生李卓文表示︰「我哋的團隊後生、團結，亦勇於嘗試新嘢。」他指團隊率先於2009年引入機械臂輔助微創手術系統，可減低病人於手術中的失血量，加快病人康復進度，單是泌尿外科每年便有逾百宗使用機械臂輔助手術，成功率達9成以上。

李卓文續稱，目前團隊已申請撥款2千萬至3千萬元，冀購入第3代機械臂，減少病人身體創傷，「由原本開5至6個窿，到開1個窿就得。」由本月起，團隊已將泌尿科手術服務擴至東華東院及律敦治醫院，期望未來可設立「一站式診所」，讓病人一次便能完成所有檢查。

漏尿及早治療 擺脫「男人之苦」

隨着年紀增長，不少男士深受泌尿科疾病困擾。東區醫院外科副顧問醫生俞文軒分享數個港島東醫院聯網泌尿外科的病例，拆解「男人之苦」，認為有病應該及早治療。

曾羞於啟齒 終控制病情

今年60歲、任職倉務員的A先生於2019年確診前列腺癌，同年12月便已進行機械臂輔助前列腺切除手術，但手術後常有小便失禁，一天要更換3至4次尿片，令平日要搬運重物的他大為困擾，亦對病情羞於啟齒。其後透過泌尿科護士持續跟進開解，A先生終於在今年7月同意進行人工尿道括約肌植入手術，成功控制病情，之後再無漏尿情況。

另一位89歲B先生則於今年初因肺炎入院，小便一度有困難，需要使用導尿管引流尿液。惟他患有認知障礙症，更曾發生自行拔除胃喉事故，若要舟車勞頓拔除導尿管則相當不便。

俞文軒稱，當時團隊轉介社康護士服務團隊，在出院2星期後，直接在院舍為B先生拔除導尿管，免卻他再輪候長時間。

至於今年58歲的C先生亦於2014年確診前列腺癌，進行機械臂輔助前列腺切除手術後出現勃起障礙，惟藥物治療成效不彰。直至2019年，醫生建議C先生進行人工陰莖植入手術，原對人工陰莖深感抗拒的C先生進行手術後，終成功解決勃起障礙問題。

【TOPick診症室】30多歲女患三期乳癌 揭兩位妹妹同BRCA基因變異

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津