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【Do姐離巢】傳鄭裕玲不再續約TVB　DoDo姐與大台結束約40年賓主關係

娛樂 09:29 2022/10/21

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Do Do姐鄭裕玲離開TVB？今日（10月21日）有消息指，TVB台柱鄭裕玲約滿後決定不再與TVB續約，結束約40年的賓主關係。據指，Do姐在上個月剛65歲時希望享受人生，於是決定與TVB約滿後不再續約，結束賓主關係展新生活。

Do姐在1975年考佳藝電視藝員訓練班入行，1978年加入TVB，在1979年憑電視劇《網中人》奠定當家花旦地位，在80年代初與周潤發合演《親情》、《火鳳凰》成熒幕情侶。

後來主演《流氓大享》、《星塵》、《呂四娘》、《警花出更》、《鍾無艷》等多套人氣劇集，2000年憑高收視的《男親女愛》奪萬千星輝視后寶座。

【凍齡美魔女】好姊妹為鄭裕玲補足生日　50歲吳美珩被讚樣貌零變化

《流氓大享》

大台首席司儀

在80年代中，Do姐在電影圈大紅成搶手女星，更被戲稱為「鄭九組」，但此時她仍與TVB保持賓主關係，直至90年代初至中期，Do姐為休息短暫移民加拿大溫哥華，之後回流，她當時曾表示覺得移民是錯誤決定，因為當中花費不少金錢。

演技出眾外，口才同樣了得，因此Do姐多次主持台慶、香港小姐選舉等TVB大騷，形象高貴專業，成大台的首席司儀。

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TVB鎮台之寶

同時，Do姐主持的綜藝節目同樣受歡迎，如《鄭裕玲星夜傾情》、《Do姐有問題》、《Do姐再Shopping》等，並多次為TVB力挽狂瀾，比如主持《城市追擊》抗衡亞視《今日睇真D》、主持《一筆OUT消》對戰亞視《百萬富翁》等，堪稱TVB鎮台之寶。

另外，早前蟲草大王陳恩德（Mark）因為「女神李佳芯事件」而抽起TVB過千萬的廣告費，不過事隔半年，蟲草大王與TVB破冰，邀Dodo姐任品牌代言人的廣告在TVB播出，成功破冰。

至於離巢消息，媒體向Do姐查詢，她本人暫未回覆。

最新影片推介：

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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