【好人好事】的士車頭窗插兩支香　殯儀業者揭真相司機獲讚心地好

▲ 的士車頭窗插兩支香，殯儀業者揭真相。

好人好事，有市民近日於馬路上看見一輛「紅的」左邊車門插住兩支已點燃的香燭，因感到大惑不解，於是便於網上發文詢問，指「搭的士時燒住2支大香，係乜嘢儀式 ?」事件曝光後引起廣泛討論，有知悉真相的網民大讚司機好心地。

最新影片:

最近有網民於Facebook群組「香港馬路炸彈資料庫」發文，指早前在街上見到一架的士左邊車門插住兩支已點燃的香燭，於是便問「搭的士時燒住2支大香，係乜嘢儀式 ?」其後經網友提醒下，知道箇中原因並明白是「白事」的引路儀式後，亦補充指「多謝咁多位網友解答。原來係同白事有關，此貼文無唔尊重意思！留低俾大家學野，以後唔洗大驚小怪。」

裕祥殯儀負責人陳檵垣接受Topick訪問表示，這種「引路」屬於道教儀式的一種，是避免「失魂」，一般而言是發生於家人於儐儀公司接收先人骨灰後，再帶先人上位或回家期間發生，透過點燃一支大香燭向先人引路。陳檵垣指，以前傳統是需要一直點著，包括上車，但現時因為不少司機都對此甚為抗拒，不少人上車前便會弄熄，直至到目的地後，才再點起香燭。由於網上的圖片可見，點燃的香燭有2支，他又估計今次需要「引路」的仙人有2位。

帖文引來網民熱烈討論，網民亦有留言估計，當時的士上的乘客應該正進行白事儀式：「係引路，引領屋企人返屋企，沿途會叫住屋企人個名，我公公走嗰陣時我哋都係咁樣，用好大支香一路帶公公返屋企」、「做完白事帶先人返屋企」；不少網民讚揚的士司機願意讓家屬於車上做白事，實屬難得，紛紛留言祝賀「好人一世平安」，並大讚「好少人咁明事理」、「呢位司機都值得加許同尊重」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣