【運動盛事】國泰玩猜3條 Emoji 問題遊戲　有機會贏香港國際七人欖球賽入場券

▲ (國泰航空提供)

為期3日的2022年「國泰航空/滙豐香港國際七人欖球賽」將在11月4日至6日上演共45場比賽。國泰航空在社交平台推出玩遊戲即有機會贏取一套兩張「香港國際七人欖球賽3天賽事入場券」。

參加辦法

留言猜猜圖中 emoji 代表甚麼（提示：答案是欖球術語），再附上一個必去觀賞七欖的原因

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國泰指，留言猜中3條 Emoji 問題，而且觀賽原因最具創意的留言將有機會贏得免費一套兩張「香港國際七人欖球賽3天賽事入場券」，得獎名額10個。透過指定登記連結 https://bit.ly/3TkA5CO 成功登記成為會員，將額外獲得1,000里數。參加者須於遊戲截止日或之前登記成為會員。

遊戲截止日期

2022年10月25日23時59分

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責任編輯：余思嵐