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【網絡熱話】業主憂用英泥封藏曱甴牆罅　網民斥裝修師傅馬虎倡找滅蟲公司

社會 09:44 2022/10/21

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(香港滅蟲關注組fb)

一名業主在網上發文大呻，收樓後始知全屋都是蟑螂，「全爆」大裝修時更發現連石屎牆縫隙也有大量「曱甴蛋」，而裝修師傅僅用英泥「封住」，令他大感憂慮，並向網民尋求解決方法。

有業主在Facebook群組「香港滅蟲關注組」中發帖，表示早前購入一個樓齡22年的單位，但前業主「污糟至極」，收樓後才知道全屋都是蟑螂，迫於無奈下只好「全爆」大裝修，結果清拆後發現情況更為惡劣，「石屎牆身極多窿罅，是是但但都搵到三四個位有蛋。」

事主指原本打算用火機機點火清除，怎料發現裝修師傅已抹上英泥，更聲稱「就咁搵石屎封住就得」。惟他擔心此舉不可行，翌日堅持再上去鑿開石屎牆清除，「依家基本上多窿罅到檢查唔晒，我都無信心可以清晒啲蛋。」坦言收樓後「無一日係開心過」，希望有過來人能夠提供解決方法。

請問各位除咗拆牆全起，仲有咩辦法一勞永逸地解決，我真係唔想全爆裝修完仲有曱甴喺牆到出世

網民留言斥裝修師傅「求其」，建議找滅蟲公司。

阿裝修師傅真係求其到一個點喎！可以感受到樓主身心俱疲

唔一定要拆牆，滅蟲公司其中有種做法，打窿牆身地板然後灌藥，因為我以前租過間屋都試過有白蟻都係咁做法

其實超市買多幾個煙霧炸一炸就ok

搵滅蟲公司先，睇下咩品種蟑螂 再決定如何處理

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責任編輯：余思嵐

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