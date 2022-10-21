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【MIRROR成員】Anson Lo坦言迷惘失信心　教主：自己此刻甚麼都做不到

娛樂 10:16 2022/10/21

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MIRROR在本月復工即推出新團歌，同時成員姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）於今天（10月21日）將出席新劇《季前賽》宣傳活動，是MIRROR演唱會事故後首次正式在公開活動露面。至於MIRROR另一人氣成員教主盧瀚霆（Anson Lo）將在下月回歸舞台與欣宜開騷。　

昨晚（10月20日），Anson Lo在個人社交平台發文，也是MIRROR演唱會事故至今，他第二個寫下感受的發文，在文中坦白講出心情迷惘。

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教主祈求奇蹟岀現

Anson Lo共上載兩張照片，他在藍天下展出麒麟臂，首先提及因演唱會而受傷的舞蹈員：

這兩個月
想了很多很多
究竟自己過往應該多做些甚麼
自己將來能夠做到更多甚麼
有時候對前景的迷惘失去了信心
因為自己的好朋友依然躺在病床上
而自己此刻 甚麼都做不到
每個晚上祈求奇蹟逐一岀現
哪怕需要的時間再多
我也會和Mo、阿峯、Zisac
和其他Dancer朋友們一起等
希望大家也繼續一同等待

承諾繼續走下去

接著，Anson Lo表示近日已漸回復正常的工作狀態：

這兩個月有嘗試放鬆休息一下
最近也開始努力逐漸重回正常工作的狀態
每次遇到身邊工作人員
他們都會簡單的說一句「加油」
我相信這一句窩心的問候
更是表達我不是孤單一人
每一個人也一起努力生活著

最後他對支持者表示感謝及承諾繼續努力

辛苦公司上下所有人的照顧
感謝各前輩和親友的關心
更感激你們每一位依然每天守候
未來的日子或許有很多不確定性
但不代表我們會放棄
為了一直支撐著我的每一位
一定會繼續走下去
繼續努力

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撰文 : TOPick柴犬出動

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