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【季前賽】MIRROR演唱會意外後首見記者　姜濤下月舉行復工首個音樂會

娛樂 10:50 2022/10/21

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ViuTV原創劇《季前賽》將於下周一（24日）首播。

男團MIRROR休團兩個月後，MIRROR成員姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）將聯同ERROR成員梁業（肥仔）和郭嘉駿（193）等《季前賽》演員於今天（21日）出席記者會。

MIRROR成員陸續回到工作崗位，而姜濤亦將迎來復工後首個音樂會，同場包括女高音曹秀美、關心妍、跳唱組合P1X3L等，場面熱鬧。

【MIRROR成員】姜濤結束歐遊返港準備宣傳《季前賽》　姜糖聽從吩咐逾千人轉陣到網上接機

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MIRROR正式復工

經過兩個月休團後，MIRROR終於正式復工。

ViuTV原創劇《季前賽》將於下周一（24日）首播，劇集記者會將於今天下午舉行，一眾演員將會現身宣傳新劇。

剛與家人從歐洲返港的姜濤再次迎接繁忙的工作日程，他除了宣傳新劇外，亦將於下周六（29日）與柳應廷（Jer）回歸，跟毛舜筠及導演彭秀慧為電影《阿媽有咗第二個》謝票。

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「樂在維港」音樂會

香港新世代藝術協會音樂節2022 - 「樂在維港」將於11月18日至20日假西九文化區藝術公園大草坪舉行，此音樂會為姜濤復工後首個參與的音樂會，姜濤將首次與古典聲樂天后曹秀美將一同合唱。

音樂會邀得不少演出者參與，包括音樂喜劇二人組Igudesman & Joo、傑出加拿大鋼琴家Matt Herskowitz、香港管弦樂團首席王敬、指揮凌顯祐與孫子承、
HKGNA音樂節青年管弦樂團、本地歌手關心妍及跳唱組合P1X3L，陣容強大。

撰文 : TOPick柴犬出動

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