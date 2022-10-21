【良師教導】中一英文包尾追上精英班考入大學　港生感激良師：他沒有放棄我

▲ 港生感激良師教導，令他從英文包尾到成功考入大學。

良師傳授學生的往往不止知識，更是學習態度和人生方向。有港生近日在社交平台投稿，感激其中學的英文老師，把他從26個英文字母都不懂，教到考入大學，直言若當初老師只是以打工心態，沒有因材施教，自己或會變成「地底泥」。

有港生在IG專頁「schools.secrets」投稿，作為荔景天主教中學舊生的他，希望撰文感謝中學的一位良師王Sir。他憶述，自己小學時沒有學習英文，讀中一時英文太差，連在英文輔導班也是最差的一個，每次上英文堂都刻意迴避與老師有眼神接觸。

感激老師因材施教

直至有一次，他不慎與王Sir對望，就被問黑板上寫著的「will」是甚麼意思，他卻無法回答。事主記得當時老師的表情很愕然，但他也沒辦法，當時連26個字母都未必背到。

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慶幸，王Sir一直沒有放棄事主，詳細解答他的問題，令他由見到英文就避，到後來文法可以跟得上精英班，最後考到大學。

好感恩自己喺中學遇到你，如果你當初只係打份工嘅心態，無因材施教，我一早變為地底泥。

事主從中學畢業數年，一直想找機會回母校拜訪王Sir，但原來對方已退休，因此在網上撰文答謝他。事主亦想提醒英文差、數底好的中學生，英文文法與數學的定律有類近之處，如果英文很差，可以先從文法著手，只要熟悉文法，理解英文世界不難。

帖文獲得1.2萬人讚好，認為故事令人暖心，有人表示遇到好老師是很難得的事，另有網民亦獲王sir的悉心教導，在留言感謝對方。

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位於葵青區的荔景天主教中學，是天主教資助男女校，以中文為主要教學語言，屬於Band 2學校。該校自2022學年起，初中數學及綜合科學科逐步採用英語教學，讓學生及早做好準備銜接高中課程。同時在英文科舉辦全方位學習活動，包括早會英語短講、英語日、英語短片創作比賽等。

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責任編輯：王明芳