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【獵殺疑雲】大埔汀角路市民驚見「野豬獵手」　漁護署：未在所指地點捕捉野豬

社會 12:43 2022/10/21

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大埔汀角路有一名男子於昨早將多隻野豬屍體運上一架貨車。（Facebook 香港野豬關注組）

香港野豬關注組昨日（20日）表示，接獲市民通知關注組，大埔汀角路有一名男子於昨早將多隻野豬屍體運上一架貨車。

據關注組上載圖片顯示，一名頭載啡色鴨舌帽，身穿黑色背心及長褲的男子，將數隻懷疑已失去知覺的野豬，搬上一輛貨車。

大埔汀角路有一名男子於昨早將多隻野豬屍體運上一架貨車。（Facebook 香港野豬關注組）

關注組又引述目擊市民表示，認為圖中搬運豬屍的人是漁護署人員，在反覆思量下，該市民認為事件有可疑，但恐怕報警後，警方會主動召漁護署前往該處，撲殺其餘生存的野豬。

關注組指，已就有關事件去信漁護署，希望署方能就事件作岀調查，及望能得到署方對事件的回覆。

根據《野生動物保護條例》（第170章），任何人未經許可不得管有任何狩獵器具，亦不得使用狩獵器具狩獵任何野生動物。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元。此外，狩獵或管有任何《條例》所指明的「受保護野生動物」，最高可被判罰款10萬元及監禁1年。

TOPick已就事件向漁護署及食環署查詢。

漁護署回覆本報查詢表示，昨日（20日）並無在查詢所指地點進行野豬捕捉行動。

署方強調，一向致力打擊非法狩獵活動，以保護野生動物。當接獲市民有關懷疑非法狩獵野生動物的舉報後，該署會盡快就個案展開調查及跟進，包括派員到場視察、搜證及作出相關執法行動。如有足夠證據，本署會向違例者提出檢控。另外，本署亦不時派員於郊野範圍進行日間及晚間巡邏，特別是曾經發現捕獸器或非法狩獵野生動物活動的地點。如發現捕獸器，本署人員會即時移走，並於現場顯眼位置貼上告示，提醒市民使用捕獸器會觸犯法例，切勿以身試法。除派員巡邏外，該署亦會聯同警務處巡查過往曾發現捕獸器的地方及進行聯合執法行動。為加強打擊非法狩獵活動，署方亦不時留意相關技術發展（例如具即時通報功能的監視鏡頭），並採用合適措施及技術協助執法。
 

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記者：黃穎津

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