【獵殺疑雲】大埔汀角路市民驚見野豬獵手　野豬關注組促漁護署回應事件

▲ 大埔汀角路有一名男子於昨早將多隻野豬屍體運上一架貨車。（Facebook 香港野豬關注組）

香港野豬關注組昨日（20日）表示，接獲市民通知關注組，大埔汀角路有一名男子於昨早將多隻野豬屍體運上一架貨車。

據關注組上載圖片顯示，一名頭載啡色鴨舌帽，身穿黑色背心及長褲的男子，將數隻懷疑已失去知覺的野豬，搬上一輛貨車。

▲ 大埔汀角路有一名男子於昨早將多隻野豬屍體運上一架貨車。（Facebook 香港野豬關注組）

關注組又引述目擊市民表示，認為圖中搬運豬屍的人是漁護署人員，在反覆思量下，該市民認為事件有可疑，但恐怕報警後，警方會主動召漁護署前往該處，撲殺其餘生存的野豬。

關注組指，已就有關事件去信漁護署，希望署方能就事件作岀調查，及望能得到署方對事件的回覆。

根據170章《香港野生動物保護條例》非法狩獵、設置陷阱，已屬違法的行為，亦有可能觸犯防止虐待動物等法例。

TOPick已就事件向漁護署及食環署查詢。

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記者：黃穎津