【培訓課程】港燈與再培訓局推免費課程　畢業將獲優先聘用月薪1.6萬

▲ 僱員再培訓局首次與香港電燈公司合辦免費「發電廠見習技術員度身訂造課程」。（湯致遠攝）

為培訓電廠接班人，僱員再培訓局首次與香港電燈公司合辦免費「發電廠見習技術員度身訂造課程」，畢業學員會獲港燈優先聘用，港燈會為受聘者提供3年在職培訓，於南丫島南丫發電廠工作，月薪為1.6萬元，完成後可晉升為二級機組工程師。

港燈指，機電行業需求大，南丫電廠會發展新機組，將來港燈也會開發新發電來源，惟由於有一批同事將退休，故希望藉此吸納新血。

新課程開班日期為11月15至23日，時數為56小時，即共7日，名額15個，只要是年滿18歲及完成中學課程者均可報讀；課程內容包認識發電機組操作原理等。

再培訓局及港燈下周四會舉行簡介會，並安排有興趣者即場面試及考入學試，簡介會需預先登記留位。有關登記及查詢，可致電2711 9820。

有志業內發展 夠細心佔優

港燈稱，面試時會考慮報名者是否有心在行業內長遠發展，以及其性格特質，包括是否細心等，不會着眼於是否有機電知識。港燈又稱，會優先聘用完成課程的學員，但未能承諾會全數聘用畢業學員，因要考慮學員的工作態度以及是否適應發電廠環境。

至於獲聘學員，則會在南丫發電廠工作，港燈會提供為期3年的在職培訓，跟資深員工「邊做邊學」，負責調查及修理損壞的機電設備等。完成後可晉升至二級機組工程師，而要再晉升，則要累積經驗，並獲鍋爐及壓力容器等操作員資格，且至少持副學士文憑，港燈會提供進修津貼及假期。

退休潮+拓新機組 冀吸新血

港燈一級機組工程師（發電組）趙勁維6年前毅進文憑畢業後，透過類似招聘計劃加入港燈，他指由於家人亦從事機電行業，自己從小對之有興趣，在職期間也在公司資助下兼讀副學士課程，而現在也正修讀機械工程學（榮譽）工學士課程，冀取足夠學歷及資格，在兩年內晉升高級機組工程師。

港燈表示，南丫發電廠將發展新機組，公司亦會開發新發電來源，不同的項目均需要同事幫忙，但由於將有一批員工退休，故望透過課程吸納新血，強調機電行業需求大，只要有上進心及努力工作會有很好發展。

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記者：黃小冰