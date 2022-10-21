【美麗戰場】「反骨琪」害人終害己反被姦　蔣家旻拍性侵戲手頸激動見紅：好真實

▲ 「反骨琪」昨晚害人終害己反被姦。

TVB台慶劇《美麗戰場》昨晚（10月20日）一幕「反骨琪」（蔣家旻Angel飾）被姦戲，在網上掀起連番熱討，是《美麗戰場》一大高潮。

劇情講述「世紀賤精」琪琪原本打算害鍾家寶（陳瀅飾）失身給威爺（李成昌飾），還自攜攝錄機欲拍下家寶被姦過程公諸於世。

豈料威爺手下阿信（李啟傑飾）「叛變」迷暈琪琪並將其與家寶調包，最終「反骨琪」慘遭強姦。

威爺滿足獸慾後更露出奸險真面目，更以二人性愛片段要脅琪琪任其魚肉及接客，受盡刺激的琪琪盛怒下拿起生果刀怒拮威爺，不過真正殺死威爺的兇手另有其人……

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強姦戲拍到虛脫

對於琪琪害人終害己，昨晚網民洗版式留言大嗌心涼兼抵死，對於壞人逐個開始「找數」，坦言「未試過睇得咁開心同興奮」之餘，又指沒想過會這麼逼真！

談及該場被姦戲，Angel受訪時大讚李成昌事前與她做足溝通，開拍前對對方所有動作都一清二楚；又感謝幕後對她很照顧，加上有打底，故拍攝時都能很放心去演。不過由於擔心自己「做得唔夠好」，Angel拍攝前一晚已開始有壓力：「因為場戲好多情緒要處理，由化妝開始我已經要㔷埋一邊。」

Angel另外接受無綫娛樂新聞台獨家訪問時，更大爆葉念琛搞笑要求：「導演希望我嗌救命嘅程度，係佢喺隔籬房都聽到，我都覺得好合理，如果現實中咁樣嘅話，真係會有咁大聲嗌到咁大聲，希望有人聽到可以救你。我就用盡全身嘅力嗌到全塊面都紅晒，拍完嗰場虛脫到要飲汽水補充糖份。」

她又謂有工作人員向她透露見她拍出來手部和頸部均激動見紅：「我都冇諗過自己嗌到可以手、頸都紅晒，有史以來第一次咁，好真實！」

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相隔10年再度合作

Angel續指全劇最大難度並非被姦戲，而是緊接其後的浴室爆喊戲：「想喊但又要唔准喊，因為個角色好勝，亦唔覺自己有錯，咁到底要點樣呈現唔輸得但又委屈？所以覺得仲辛苦過鬧交戲，鬧交戲都仲可以直接表達個情緒，但呢場個情緒就好複雜。觀眾一定覺得你抵死，但你又想佢哋有少少同情個角色。」

她又感激葉念琛現場給她看Playback之餘，還不斷說故事引導她進入狀態：「10年前左右我同佢合作過，今次合作多咗好多信任同默契，所以佢即場加或減嘢我都唔會多諗。」

▲ 蔣家旻相隔10年與葉念琛再度合作。（Instagram圖片）

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「不一樣的大佬」

自劇集播出後贏盡好評的李成昌，從演以來演過無數膾炙人口角色，演大佬更是演到出神入化，他笑言是次雖然冧莊演大佬，但卻被葉念琛勒令要「不一樣」：「導演話睇過我做過好多大佬，今次想我特別啲，我當時都擔心好難再有突破，後來終於諗到自己未做過咸濕嘅，你知有個人唔聲唔聲原來好咸濕對女仔嚟講好棹忌。所以我叫導演開頭幾場畀兩個靚女我，我要摸大髀。」

談及昨晚表情極速遊走於得戚、險惡及無情之間兼「一秒變臉」，昌哥則坦言過足戲癮。相關片段昨晚上載無綫官網後，3小時衝破10萬點擊次數，至截稿前（早上九時左右），點擊次數則已衝破20萬，留言超過250則。

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