【娛圈喜事】李泳豪迎娶台灣女友榮升人夫　豪仔向太太承諾：餘生都會照顧她

▲ 恭喜晒！

李泳豪去年被拍到與來自台灣的Agnes拍拖，更視女友為結婚對象，拍拖短短數月已見家長，Agnes更甚得未來老爺和奶奶李家鼎、施明的歡心。

在今年8月時他宣布入紙與女友Agnes申請結婚，昨日（10月20日）他們在父親李家鼎（鼎爺）的私房菜館舉行婚禮，在雙方的家人、好友及律師見證下正式成為夫妻。

【開心速遞】李泳豪未婚妻與鼎爺交流廚藝 孝順仔度蜜月帶李家鼎同行

二人正式拉埋天窗 大讚太太值200分

一班《愛．回家》的演員都有出席李泳豪的婚宴，場面熱鬧，大家都祝福二人早生貴子，鍾志光更搞笑的說：「我等見鼎孫呀！」期間豪仔又與太太Agnes在鏡頭前甜蜜互咀，認真幸福滿瀉。

豪仔又透露與Agnes一早已有生育計劃，並希望可以生兩個，仔女都沒有所謂，又大讚太太率直﹑勤力，在其身上學到生活細節，並自言太太值200分。而且，豪仔更即場對Agnes說出愛的宣言：「會對佢一心一意，餘生我都會照顧佢！」

▲ 二人拉埋天窗。

細訴老公優點 大讚鼎爺溫柔

至於太太Agnes亦大讚豪仔是100分老公，並說出老公不少優點：「他做人的態度，他很誠懇，然後也很踏實的性格，然後做事情很努力，然後還有一點最棒的地方就是對家庭的觀念是很有責任感的！」

除老公外，Agnes同樣對老爺鼎爺讚不絕口，更指對方是一個很溫柔的人：「他就是一個很慈祥的父親，對著我，他會跟我聊煮東西和老一輩的歌手，因為他在我小時候在台灣待過一陣子拍戲，所以他就很喜歡某幾個台灣歌手。」

最搞笑的是Agnes指鼎爺還會唱台語歌給她聽，足見Agnes深得鼎爺的歡心。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

鼎爺對新抱十分滿意

至於鼎爺說到媳婦Agnes時全程笑不攏嘴，言詞間都看出對新抱仔相當滿意，更希望他們結婚後快點生個孫給他抱，並即席大騷台語，叫豪仔對Agnes說：「小姐，我愛你沒人知道，你知道嗎？」

最新影片推介：