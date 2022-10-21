【化學閹割】南韓戀童淫魔性侵12名少女　刑滿出獄恐再犯考慮化學閹割

▲ 南韓戀童淫魔金根植刑滿出獄恐再犯，或考慮對其進行化學閹割。

南韓54歲戀童淫魔、曾在短短數個月內性侵多名女童及少女的罪犯金根植，本來將於今個月17日刑滿出獄，但因再有受害人出面指證，16年前也曾遭金根植染指，令他再被加監。檢察廳考慮到金根植刑滿出獄後，再犯機率極高，因此正考慮對其實施「化學閹割」。

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綜合韓國媒體報道，現年54歲的金根植被指是繼趙斗淳後，排行第二可惡的性侵罪犯。他曾在2000年性侵未成年少女，而被判入獄5年6個月，列滿出獄後又在短短數個月內，染指多名女童及少女，因而被判處15年刑期。

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而原定本月17日出獄的金根植，因再有一名女性在2020年12月向媒體透露，指稱於16年前疑似遭到金根植性侵，南韓水原地方檢察廳在進行精神鑑定後，認為金根植出獄再犯的機率甚高，正考慮對他實施「化學閹割」，並已向法院提出申請，時效最長可達15年。

「化學閹割」即注射抗雄性激素藥物，以減少男性荷爾蒙，抑壓男性性衝動及勃起能力，以短暫達到類似「閹割」的效果。

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責任編輯：羅嘉欣