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【令人心酸】撰寫284字吐心聲　爸媽再婚遭遺棄感委屈：變成別人的爸媽

親子好去處 11:53 2022/10/21

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台灣一名孩子撰寫284字吐心聲，爸媽再婚遭遺棄，更受盡不少委屈。

全球離婚率持續上升，再婚的父母也愈來愈多，重新組織新家庭的父母，有否真正重視或關心過同前任所生的孩子呢？

最近有一名被父母遺棄的孩子，在社交平台撰寫一篇文章吐心聲，284字訴盡父母再婚、再生孩子後遭受到冷落，被拋棄的苦況，「爸媽成了別人的爸媽！」字裡行間已經感受到他受了不少委屈。

最新影片推介：

一名台灣兒童日前在facebook的「爆廢公社公開版」發帖，上載了一篇284字的文章，主題是「媽媽成了別人的媽媽」，他透露爸媽剛離婚時，他跟了爸爸生活，爸爸怕他受委屈，所以承諾他不會再找另一半，媽媽離開他的時候，也緊緊抱著他說對不起，「等她有能力了，一定會來接我走。」

世事難料，他的爸爸認識了新女朋友後，更帶孩子見未來後母，

阿姨對我很好，保證讓我不會受委屈，會一直對我很好

該名孩子表示，爸爸很快跟新女朋友結婚，並生了個弟弟，自此這名孩子不再受爸爸重視，後母對他的態度更180度轉變，

爸爸讓我把玩具讓給弟弟，他再給我買，他沒買。弟弟說他媽媽帶他吃了麥當勞，讓他不要告訴我，弟弟在阿姨懷裡哭，爸爸讓我道歉……

可憐的孩子更被同父異母的弟弟欺負，弟弟弄壞了他的玩具，弟弟先聲奪人，哭得很厲害，該孩子被爸爸怒吼，要跟弟弟快道歉，他心灰表示：「我知道爸爸是別人的爸爸了。」

3年後，他終於等到親生媽媽來探望他，他想離開這個毫無溫暖的家，向媽媽提出想跟她走，卻慘遭媽媽一口拒絕，他知道媽媽已再婚，還生了一個同母異父的妹妹，再次心灰說：「媽媽也成了別人的媽媽」。

貼文一出，即引起網民熱議，大批網民為孩子感到難過，「可憐的孩子」、「親生父母變成自己小孩的繼父繼母，小孩到底哪裡錯了」、「已哭慘，終究無辜的還是孩子！」；有網民認為結婚生孩子一定要考牌。

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責任編輯︰王明芳

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