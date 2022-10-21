【交通安排】維港渡海泳星期日舉行　一文看清特別交通安排

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維港渡海泳比賽將於本周日（23日）舉行。運輸署今日（21日）表示，本周六及周日灣仔北及尖沙咀將實施以下特別交通及運輸安排。運輸署呼籲市民駕駛人士請盡量避免駕駛車輛前往受影響地區，如需前往該區應盡量使用公共運輸服務。



交通及登岸梯級安排

周日 (23日)凌晨12時30分至下午1時，博覽道交界以北的一段博覽道東（金紫荊廣場外）（包括上落客區）將臨時封閉

本周六(22日)上午9時至10月23日中午12時，灣仔香港會議展覧中心登岸梯級、尖沙咀星光大道登岸梯級及九龍公眾碼頭第1號至4號登岸梯級將暫停使用。

公共運輸安排

水上的士短途航線於本周六(22日)晚上7時20分的班次將不停尖沙咀東，而來往灣仔與尖沙咀及來往中環與紅磡的渡輪服務則分別由周日 (23日)的頭班船起至上午11時及上午11時30分暫停。上述渡輪服務恢復時間將視乎受影響海港範圍實際重開時間而定

由周日 (23日)凌晨12時30分至下午1時，過海巴士路線第961號（早上繁忙時間經銅鑼灣往灣仔方向）將由港灣道改經會議道，位於博覽道東的終點站會遷往會展站公共運輸交匯處；新巴路線第H1號將由龍和道改經告士打道，位於博覽道東近金紫荊廣場的巴士站則會遷往會議道會展站公共運輸交匯處對面

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責任編輯：余思嵐

